Brøndby forstærker sig med to spillere

Superligaklubben Brøndby fik fredag tilgang af to spillere.

Den 24-årige midtbanespiller Josip Radosevic fra Kroatien samt den 20-årige angriber Nikolai Laursen er nye ansigter i truppen.

Josip Radosevic kommer til klubben fra Hajduk Split.

- Vi er glade for i dag at kunne præsentere Josip Radosevic som brøndbyspiller. Han er en dynamisk spiller med udgangspunkt på den defensive midtbane, hvor han spiller med stor beslutsomhed og energi i sit spil både med og uden bold.

- Josip har en fortid i Red Bull Salzburg, og han er derfor bekendt med mange dele af vores måde at spille fodbold på i Brøndby, siger Troels Bech, der er sportsdirektør i Brøndby, til klubbens hjemmeside.

Radosevic har tidligere haft ophold i italienske Napoli og spanske Eibar.

Brøndby oplyser intet om længden på kontrakten.

Radosevic siger til hjemmesiden, at det gjorde indtryk på ham at spille på Brøndby Stadion. Det gjorde midtbanespilleren for Hajduk Split for et år siden, da klubben mødte Brøndby i kvalifikationen til Europa League.

- Jeg kender til spillestilen, og da jeg så, at Brøndby spiller på den måde, var det ikke svært at beslutte sig, da jeg fik muligheden for at komme hertil.

- Jeg kan rigtig godt lide den intensitet, som man får med denne form for fodbold, og man kan tydeligt mærke, at det også smitter af på fansene.

- Stemningen på Brøndby Stadion er fantastisk, og jeg glæder mig til at give alt for både klubben og fansene, citeres Josip Radosevic for.

Nikolai Laursen vender tilbage til Brøndby, efter at han har været tilknyttet PSV Eindhoven siden 2015.

Her har han spillet for Jong PSV i den næstbedste hollandske række.

- Han har på relativt få år fået rigtig meget erfaring på den relativt korte tid – både med spilletid, scoringer og et par uheldige og langvarige skader, siger Troels Bech.

Nikolai Laursen er lejet i en sæson, og Brøndby har option på et køb af spilleren derefter.