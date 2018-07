Brøndby-chef jagter erstatning for midtbanesalg

Søndag spillede Brøndby IF for første gang kamp efter salget af midtbaneprofilen Christian Nørgaard.

Det skete med hjemmekampen i Superligaen mod Vejle i et opgør, der endte 1-1.

Cheftræner Alexander Zorniger sagde i forbindelse med salget af Nørgaard til Fiorentina, at klubben arbejdede på at hente en ny spiller, og det bekræftede sportschef Troels Bech efter søndagens kamp.

- Selvfølgelig arbejder vi på at finde en erstatning. Uanset hvilken position der er tale om, så arbejder vi altid med en skyggeformation af spillere, som vi mener, at vi kan få fat i, hvis det bliver nødvendigt, siger Bech.

Alexander Zorniger ærgrer sig i samme ombæring over salget, selv om han har forståelse for både Nørgaard og klubbens beslutning.

- Jeg kæmpede for ham. Jeg er ikke interesseret i, hvad spillerne fortjener, men i præstationer. Jeg fortalte ham, at jeg tror, at det kan være svært at spille i en af de bedste ligaer nu, men jeg forstår fuldt ud, at han tog chancen.

- Jeg kan også godt forstå det fra klubbens synspunkt, men nu forventer jeg, at de handler, siger Zorniger.

Selv om en ny spiller med garanti vil blive hentet ind denne sommer, vil Troels Bech ikke love, at det bliver en, der omgående kan gå ind og tage over på Nørgaards position som en bærende profil.

Den umiddelbare erstatning kan nemlig også være at finde i truppen allerede nu.

- Salget betyder, at vi finder en erstatning, men om det bliver ham, der kommer til at spille, kommer Alexander (Zorniger, red) til at vælge, siger han.

- Vores rolle har hidtil været at finde nogle, som måske ikke fik folk til at springe op af stolene, og så få dem til at præstere. Jeg ved ikke, hvor mange der klappede deres hænder i laser, da Mukhtar, Röcker eller Wilzcek kom til.

- På den måde giver vi dem værdi, og de nye spillere skal nok blive profiler, selv om de ikke nødvendigvis er det, lige når de ankommer til klubben.

I søndagens remis mod Vejle startede Brøndby med forsvarsspilleren Hjörtur Hermannsson på den defensive midtbane, mens Lasse Vigen Christensen spillede på pladsen i anden halvleg.