Brøndby frygter sæsonstop for knæskadet angriber

Indskiftede Jan Kliment måtte humpe fra banen i kampens overtid, da Brøndby mandag slog AaB 3-0 på udebane i Alka Superligaen.

Efter sejren tyder meget på, at Brøndby må undvære angriberen i resten af sæsonen.

Sportsdirektør Troels Bech oplyser til Brøndbys hjemmeside, at de første indikationer er, at den tjekkiske angriber har pådraget sig en alvorlig korsbåndsskade.

Brøndby forventer at kunne melde endeligt ud om omfanget af Kliments skade i løbet af tirsdag eller onsdag i denne uge.

Skaden opstod, da Jan Kliment kom for sent med en tackling på AaB-spilleren Jores Okore i en episode, der efterfølgende gav et rødt kort til Okore, som sparkede ud efter Kliment.

Brøndby topper Superligaen med tre point ned til FC Midtjylland.