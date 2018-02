Zorniger om BIF-pointtab i Aalborg: Det betyder ingenting

Efter 1-1 mod AaB i Aalborg søndag aften tabte Brøndby point i topstriden i Alka Superligaen.

Efter FC Midtjyllands 3-1-sejr over FC København har Brøndby tre point op til FCM på førstepladsen i ligaen.

Brøndby-træner Alexander Zorniger synes dog ikke, at pointtabet gør nogen forskel i kampen om guldet.

- Det er ikke muligt at vinde alle kampe. Nu er der tre points forskel, og hvis vi henter tre point på dem i næste uge, så er vi med igen, siger han.

Tyskeren ser derimod fremad og vurderer, at der er nok point at spille om.

Det er især kampene mod resten af ligaens top-6-hold, som Brøndby-træneren har i tankerne.

- Lige nu fokuserer vi bare på kampen mod FC Helsingør (i næste runde, red.).

- Der er 15 kampe igen, og det er virkelig mange. Ti af dem er mod topholdene, så der er virkelig mange point at hente i toppen, siger Zorniger.

Han hæfter sig ved, at Brøndby hentede et point mod AaB og endda kom foran, efter at islandske Hjörtur Hermannsson var blevet udvist efter en halv time.

Titelaspiranterne lever nemlig på evnen til at omstille sig i svære situationer, hvilket især gavner Brøndby på udebane, mener Zorniger.

- Hvis du ser på resultaterne, kan du se, at vi er forandringsparate i vores spillestil.

- Vi havde dårlige halvlege mod Silkeborg og Sønderjyske, men vi kom tilbage, fordi vi kan ændre ting både taktisk og individuelt, siger Alexander Zorniger.

Kampen mod AaB blev enden på en stime af seks ligasejre i træk på udebane for Brøndby, der har fem point ned til FC Nordsjælland, der ligger på tredjepladsen.