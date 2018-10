AGF-anfører efter sen OB-udligning: Pinligt at der blev dømt straffespark

AGF-lejren var rasende efter 2-2-kampen imod OB. Holdet følte sig bortdømt, da OB fik tilkendt et straffespark kort før tid.



AGF-backen Dino Mikanovic var helt ude af den. Han løb rasende rundt på banen, mens flere AGF-ledere forsøgte at få ham til at falde ned.

Straffesparket blev dømt imod AGF-anfører Pierre Kanstrup, der var i en duel imod OB-spilleren Ramon Leeuwin.



»Det er en 50-50-bold, en hovedstødsduel, hvor der er kontakt. Det er der som regel i dueller. Jeg spørger dommeren, hvad han dømmer for: Han siger, at jeg gik i ryggen på ham. Men han vendte selv ryggen til mig. Hvis det her skal dømmes, så skal Ryan (AGF-angriber, red.) have 14-15 frispark i løbet af kampen. Jeg synes, det er pinligt, at den bliver dømt,« sagde Pierre Kanstrup efter kampen.

Det hele hober sig op

AGF-holdet føler, at det er blevet bortdømt i flere kampe i denne sæson især omkring straffesparkssituationer.

»Dommertække har vi ikke i øjeblikket. Vi føler os snydt. Det hele hober sig op. Det er påfaldende så mange gange, at det sker imod os,« sagde Pierre Kanstrup.

Han blev bakket op af AGF-træner David Nielsen.

»Spillerne er ærgerlige over det. Vi føler, at vi har haft et utal af situationer i forhold til straffespark, som er gået imod os. Og det er klart, at spillerne er frustrerede, og det kan jeg godt forstå,« sagde AGF-træner David Nielsen.

I OB-lejren havde man sjovt nok en anden opfattelse af den afgørende situation.

»Når man ser den tredje og fjerde gang, så kan den godt forsvares. Vi havde nok selv været utilfredse, hvis den var blevet dømt imod os, men det er rart med lidt marginaler på vores side, dem har vi ikke haft for mange af,« sagde OB-træner Jakob Michelsen efter opgøret.