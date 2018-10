AGF har hentet spiller fra FC Københavns overskudslager

AGF styrkede torsdag offensiven, da superligaklubben præsenterede den kontraktløse spiller Youssef Toutouh.

AGF og Toutouh har indgået en aftale frem til 2020, og den 25-årige midtbanespiller tiltræder med øjeblikkelig virkning.

- Toutouh bliver på alle mulige måder en super tilføjelse til vores trup. Han er en spiller, der har bevist sig nationalt og internationalt, og en spiller vi i starten skal give lidt tid.

- Youssef er en offensiv, spektakulær spiller, der kender til - og kan levere varen - under pres. Og han kan gøre sig på flere forskellige pladser, siger Peter "PC" Christiansen, der er sportsdirektør i AGF, blandt andet til klubbens hjemmeside.

Youssef Toutouh har senest været tilknyttet FC København. Her udløb Toutouhs kontrakt denne sommer.

Han er noteret for 110 kampe for FCK, mens han også har spillet 23 kampe for Esbjerg, da han var udlejet i sæsonen 2012/13.

- Jeg glæder mig til at møde mine nye holdkammerater og til at spille fodbold igen og ikke mindst til at komme tilbage til det niveau, jeg tidligere har vist, siger Youssef Toutouh blandt andet til AGF's hjemmeside.