AGF er endt i minus ti millioner efter syvendeplads

Fodboldklubben AGF tabte penge på vejen mod sidste sæsons syvendeplads i Superligaen.

Bundlinjen viser et underskud på ti millioner kroner for det seneste regnskabsår fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Det fremgår af den årsrapport, som AGF har fremlagt fredag.

Underskuddet på ti millioner kroner stemmer overens med bestyrelsens udmeldinger.

Sommersalgene af målmand Aleksandar Jovanovic til spansk fodbold og angriberen Kasper Junker til AC Horsens er ikke medtaget i fredagens regnskab.

De to salg er sandsynligvis en medvirkende årsag til, at Aarhus-klubben forventer et resultat mellem nul og et overskud på fem millioner kroner for det igangværende regnskab.

Omsætningen i AGF steg svagt og var i 2017/18-sæsonen på 113 millioner kroner.

Forventningen er, at omsætningen stiger til 120 millioner kroner i denne sæson, hvor klubben budgetterer med en top-6-placering.

AGF indtager en øjeblikkelig fjerdeplads med 15 point efter ti spillerunder.

Egenkapitalen i AGF er på 28 millioner kroner.