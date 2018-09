Cheftræner kom med et overraskende svar: Seksårig ville smadre sparegris for at hjælpe AGF med at købe Brøndby-profiler

Der var få timer til transfervinduets deadline, da AGF-træner David Nielsen modtog et helt særligt tip.

Afsenderen havde både et par gode råd til, hvilke spillere superligaklubben burde købe, ligesom han var villig til at hjælpe med at finansiere transfersummen.

David Nielsen blev opfordret til at »købe Mukhtar og Wilczek fra BIF« med henvisning til Brøndby-profilerne Hany Mukhtar og Kamil Wilczek.

Og:

»Jeg vil gi’ dig 100 kroner hvis du mangler«.

Brevet var skrevet af den seksårige Anton Ngu Hygum, der nu har fået et svar fra David Nielsen, skriver JydskeVestkysten.

AGF-træneren takkede for brevet »og dine gode ideer til indkøb«, ligesom han mente, at det var »super fedt, at du vil give lidt til klubkassen«.

»Jeg tror dog, at vi klarer os i denne omgang. Så er det bedre, at du bruger dine lommepenge på noget andet,« lyder det i brevet.

David Nielsen skrev desuden, at den seksårige dreng »altid er velkommen til at skrive igen, hvis du opdager nogle andre gode spillere, som vi skal se nærmere på«.

Som tak for tippet sendte AGF-træneren samtidig et sæsonkort til Ceres Park samt en lille udgave af klubbens maskot, isbjørnen Aros.

Dermed kan Anton Ngu Hygum nu bruge sæsonkortet, når AGF søndag aften møder Brøndby IF på Ceres Park - selvom han dog stadig må se Hany Mukhtar og Kamil Wilczek optræde for modstanderen..