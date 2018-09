David Nielsen efter 1-1: ”De lykkedes med det, vi gjorde mod FCK

Et selvmål til Vendsyssels fordel og et frisparksmål af AGF’s Tobias Sana sikrede et 1-1-resultat i søndagens kamp mellem de to hold.

Det var Vendsyssel, der nåede at være foran, og holdets træner, Jens Bertel Askou, føler egentlig, at en sejr til hans hold på et tidspunkt virkede som det mest rimelige.

Alligevel er han rigeligt tilfreds med uafgjort i sidste ende.

”I midten af første halvleg er vi enormt skuffede over ikke at være foran med 2-0 for i stedet at se dem score til 1-1. Der kan man som oprykkerhold godt komme under tryk på Aarhus Stadion og miste hele lortet, så vi er super glade for, at vi holder fast og får forsvaret færdigt,” sagde Jens Bertel Askou efter kampen.

Hans modpart i opgøret, AGF’s David Nielsen, var ikke overraskende knap så tilfreds med at nøjes med et point, efter hans hold i realiteten dominerede anden halvleg uden at kunne lukrere på det.

”Vi presser på og dominerer og prøver alt, hvad vi kan, for at komme igennem. De er knap nok i vores ende i anden halvleg. Men det er, hvad der sker i sådan en kamp, når man kommer bagud mod et hold som det her,” sagde David Nielsen og uddybede:

”Vi har selv gjort det nogle gange mod hold, som er bedre end en selv: Hvis man kommer foran tidligt i sådan en kamp, så prøver man alt for at forsvare den hjem. Så de lykkedes med det samme i dag, som vi gjorde mod FCK,” sagde Nielsen med henvisning til 1-1-kampen mod FCK.

Med det uafgjorte resultat sikrer AGF en fortsættelse af sin stime som ubesejret i ligaen i denne sæson. Vendsyssel fik omvendt lidt medvind igen, efter det var blevet til fire nederlag i de foregående fem kampe.