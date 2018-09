AGF’s nye keeper reddede straffe i debut: ”Det er en drøm”

Et selvmål fra Jens Stage kunne Oscar Whalley ikke gøre noget ved i sin debut for AGF, men et straffespark var han dog i stand til at redde, da han i det 23. minut blev testet af Sebastian Czajkowski.

Den aktion efterlod den spanske målmand med en ganske fin fornemmelse efter en ellers lidt ujævn start på kampen.

”Jeg kan ikke beskrive det. Det var som en eksplosion af følelser. Jeg tror, det er bedre end at score et mål,” sagde Oscar Whalley efter kampen.

Spanieren ligner det klare førstevalg i målet i AGF efter Alexander Jovanovic’ afsked og tilkomsten af en ukrainsk målmand på en blot fire måneder lang lejekontrakt. Med en flot debut, der også bød på en god redning i en en-mod-en-situation, ligner det da heller ikke, at der er behov for at lave om på rækkefølgen.

”Det var en drømmedebut. For en angriber tror jeg, at drømmen er at debutere ved at score sejrsmålet – for en målmand er drømmen at få debut med et clean sheet, som så blev umuligt, men jeg reddede et straffespark og en en-mod-en og synes, vi gjorde en god figur,” sagde Whalley.

AGF’s træner David Nielsen mindede efter kampen alle om, at han bestemt tror, at ukrainske Roman Mysak kommer til at presse Whalley, men spanierens debut var han ovenud tilfreds med.

”Vi er blevet bombarderet med spørgsmål hele tiden, fordi vi har solgt Alexander Jovanovic, så vi er selvfølgelig glade nu. Det er en fantastisk debut at få på hjemmebane og en super præstation af ham – akkurat som Jovanovic kan redde straffespark ham her,” sagde David Nielsen efter kampen og nedtonede, hvorvidt han havde været nervøs på debutantens vegne:

”Man er altid spændt og glæder sig til at se, hvordan en spiller håndterer det. Men man skal huske på, at vi har en målmand her, der har været i La Liga, så det er ikke fordi vi har hentet en fra den lokale pub, der skal ind og stå.”