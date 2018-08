AGF-træner erkender offensive kvaler efter 0-0 i Randers

I søndagens 0-0-kamp mod Randers FC var det igen tydeligt, at AGF ikke har meget at skyde med oppe foran.

Aarhusianerne har blot scoret tre mål i de første fem kampe, og det er dårligst af alle hold i ligaen.

- Vi mangler at finde puslespillet oppe foran, det er ikke nogen hemmelighed. Det er min opgave, og det skal jeg sørge for, at vi kan komme til, siger AGF-træner David Nielsen.

Efter den noget sløve målhøst i sæsonen, har der været en del snak om, at AGF skal hente en ny angriber. Det fylder dog ikke så meget for AGF-træneren.

- Som altid har jeg ikke afleveret en liste til vores sportschef over mulige nye spillere, og det er ikke der, mit fokus ligger.

Du kunne ikke tænke dig, at der kom en offensiv forstærkning?

- Jeg kunne tænke mig alt. Jeg kunne også have tænkt mig, at det ikke havde regnet under kampen mod Randers. Jeg ville ønske, at solen havde skinnet, siger han.

Midtbanespilleren Jens Stage har i det meste af sæsonen været at finde helt fremme i angrebet, og han mener, at han skulle have haft et straffespark i en situation med Randers’ Kevin Conboy.

- Jeg blev holdt. Det kan være, at bolden har været for langt væk til, at dommeren kiggede i min retning, men jeg er overbevist om, at hvis han havde kigget i min retning, så havde han dømt det, siger Jens Stage.

Randers’ Kevin Conboy mener selv, at straffesparket godt kunne være dømt.

- Jeg bliver fanget på mellemhånd og har lidt fat i Jens Stage, ikke voldsomt meget, men den kan vel sagtens dømmes, siger Kevin Conboy.

Randers’ træner, Thomas Thomasberg, var ikke overrasket over, at AGF ikke havde mere at skyde med.

- Jeg er overhovedet ikke overrasket over det, AGF kom med. Jeg har set deres andre kampe, og AGF har passet rigtig godt på sig selv. Vi skal dog selv have cadeau for at have holdt deres individualister nede.

- Hvis der skulle have været en vinder i dag, så skulle det have været os, siger han.