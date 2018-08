Stage gik i spids, men David Nielsen vil ikke snakke om nye angribere

David Nielsen lægger ikke skjul på, at det var et eksperiment, da han i fredagens 1-0-sejr over Sønderjyske lod Jens Stage starte som angriber.

Det er da også en uvant position for den unge anfører, som først slog igennem på højre back, inden han i den forgangne sæson rykkede længere op på banen.

I anden halvleg var det nogenlunde åbenlyst for de fleste, at Stage huserer længere tilbage på banen, da han fra få meters afstand brændte en decideret stor chance. Selvom han var i fuld sprint, så det ikke godt ud, og så blev chancen endda serveret for ham af indskiftede Kasper Junker, manden der om nogen må være skuffet over at få lov at sidde 60 minutter på bænken, mens en midtbanespiller fik ansvaret for modstanderens målfelt.

Det var en enlig svale i fredags. Jens Stage er ikke angriber. David Nielsen, cheftræner i AGF Det var en enlig svale i fredags. Jens Stage er ikke angriber.

David Nielsen selv forklarer sin startopstilling og fravalget af Junker ved at henvise til Sønderjyskes spillestil, og hvordan man kan forsøge at svare igen på denne.

»Det handler om, at vi skal forsøge at vinde en fodboldkamp, og der vil være mange faktorer i spil hver gang. Vi valgte at lægge Jens Stage derop, fordi han er vigtig for os ikke mindst på dødbolde. Samtidig ødelagde Mustapha Bundu Sønderjyske, sidst han spillede overfor Nicholas Marfelt, så det var også klart, at vi ville have ham inde. Det var den eneste måde, det kunne gå op på,« lyder det fra AGF-træneren.

Stage i boksen

Selvom Jens Stage altså var involveret i nogle af kampens store chancer, var det ikke ham, der blev den enlige målscorer. Den rolle tog Mustapha Bundu i stedet for på sig, da han, hvis vi skal bruge David Nielsens formulering, »ødelagde« Nicholas Marfelt med en smart vending, en trussel om en aflevering og til sidst et uimodståeligt skud fra kort afstand.

Når det nu trods ikke blev til mål eller en præstation med ekko af Morten "Duncan" Rasmussen eller Thomas Thorninger fra Stages side, lægger David Nielsen da også op til, at det alternative angriberprojekt ikke skal fortsætte.

»For Jens Stages skyld tror jeg også, at det er vigtigt, at han får lov at være på én position, og vi ikke kaster ham rundt. Så det var en enlig svale, selvom det da godt kan være, vi vil gøre det undervejs i kamp senere. Men Jens Stage er ikke en angriber,« slår David Nielsen fast.

Jens Stage selv lader også til at være enig i trænerens konklusion. Kort efter sejren bemærkede han i hvert fald selv sine brændte chancer og nævnte, at angriberrollen ikke sad på rygraden just endnu.

Træneren væk fra krogen

Hvem der egentlig har en succesfuld angribers instinkt på rygraden i AGF, er dog et endnu mere omskifteligt emne end Jens Stages egen position.

Kigger man på førsteholdstruppen er der således kun tre spillere at finde, der kan få prædikatet angriber: Kasper Junker, Andre Riel og Mustapha Bundu. Dertil følger så også den unge offensivspiller Magnus Kaastrup, men han er ikke blandt de angribernavne David Nielsen selv nævner, når han skal forklare, hvorfor han i udgangspunktet har nok i sine nuværende angribere og heller ikke tror det bliver nødvendigt med flere "Stage-løsninger" senere på sæsonen.

Den konklusion leverer Nielsen, selvom ingen fra angribertrioen til dato har leveret sønderligt mange mål til klubben. Det er således blevet til 9 ligamål fra Kasper Junker, 6 fra Mustapha Bundu og 0 fra Andre Riel. Den slags tal samt brugen af en midtbanespiller på angriber gør ikke meget for at dæmpe transferspekulation omkring positionen, men David Nielsen selv lufter ikke nogen ønsker.

»Som træner handler det om, at jeg koncentrerer mig om de spillere, der er, for det er den gode gruppe af spillere, jeg har nu. Så ved alle, at det godt kan være, at der kommer til at ske noget, men det er på Peter Christiansens bord (sportsdirektør i AGF red.), og det er ham, der står for den del. Jeg skal have det maksimale ud af de spillere, jeg har nu, og det får jeg ikke, hvis de har en træner, der render og udtaler sig i krogene om, at han kunne tænke sig nogle andre end dem. Så det bliver ikke tilfældet,« siger David Nielsen.