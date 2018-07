Misset slutspil har kostet AGF millioner

Det er rekordbilligt at optage et 30-årigt boliglån. Finans

Kasper Schmeichel burde have lov at gå videre i kvartfinalen alene, mener en tidligere britisk spiller.

Efter lørdagens finalesejr i Eastbourne var Caroline Wozniacki fokuseret på at slappe af inden Wimbledon.

Fodboldklubben AGF nedjusterer forventninger til resultatet for regnskabsåret 2017/18 med 10 millioner kroner.

Fodboldklubben AGF nedjusterer forventninger til resultatet for regnskabsåret 2017/18 med 10 millioner kroner.

Hovedstadsholdet viste klassen mod AGF, da det rigtig gjaldt for københavnerne.

AGF-holdet løb tør for energi i nederlaget mod FCK, mener David Nielsen, som godkender holdets forår.

I stedet spillede AGF for overlevelse i Superligaen. Det klarede aarhusianerne dog fint og endte med at tage syvendepladsen og spille den endelige playoffkamp mod FC København om en plads i Europa League.

Samtidig er det ikke lykkedes klubben at realisere transferindtægterne.

- Nedjusteringerne er i alt væsentlighed foranlediget af, at det ikke er lykkedes at indfri den sportslige målsætning om en plads i Alka Superligaens mesterskabsspil, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Resultatet for 2017/2018-sæsonen var ventet at være nul kroner, men nedjusteres til minus ti millioner kroner.

Den aarhusianske superligaklub, AGF, havde regnet med at spille med i mesterskabsslutspillet i den forgangne sæson af Superligaen.

Fodboldklubben AGF nedjusterer forventninger til resultatet for regnskabsåret 2017/18 med 10 millioner kroner.

Fodboldklubben AGF nedjusterer forventninger til resultatet for regnskabsåret 2017/18 med 10 millioner kroner.

Forældre bør i højere grad lade børn slå sig, når de leger. Vi svigter børnene, hvis vi forhindrer dem i at lege farlige lege, siger eksperter.

Denons nye flagskib er et sandt monster i hjemmebiografen, og med hele 13 kanaler giver den Rumfølelse med stort R.

Slotte, søer og skove danner rammerne for store naturhistoriske og kulturelle oplevelser for hele familien.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her