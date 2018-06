AGF erstatter klublegende med spansk målmand

AGF har fundet afløseren for den klubbens mangeårige målmand Steffen Rasmussen, der stoppede karrieren efter sidste sæson.

Den aarhusianske superligaklub har skrevet en tre år lang kontrakt med den spanske keeper Óscar Whalley, oplyser AGF i en pressemeddelelse.

24-årige Whalley har senest spillet for Sporting Gijón i den næstbedste spanske række. I AGF skal han konkurrere med Aleksandar Jovanovic om pladsen mellem stængerne.

- Vi har allerede nu en dygtig målmand i Jovanovic, mens der også er nogle unge, spændende målmænd på vej op fra ungdomsrækkerne, og så har det været vigtigt for os at finde en målmand, der kan passe ind i den stil og måde, vi gerne vil spille fodbold på, og det har vi fundet i Óscar Whalley, siger klubbens sportschef Peter Christiansen.

Whalley har spillet for Sporting Gijón i to sæsoner, hvor han primært har været reserve. Han er noteret for en enkelt ligakamp i Segunda Division for klubben.

Tidligere i karrieren har han spillet 15 ligakampe for Huesca og 22 for Real Zaragoza i samme række.

- AGF viste i hele forløbet, at de tror på mig, og at de virkelig ville have mig til klubben - og det betyder meget for mig.

- Jeg vil gøre mit bedste hver eneste gang for klubben, og jeg vil arbejde hårdt for, at vi sammen kan opnå vores fælles mål, siger Óscar Whalley, der har engelsk far og dermed også taler engelsk.