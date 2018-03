AGF-træner: Vi har fået styr på vores defensiv

AGF vandt fredag aften 1-0 ude over OB i Alka Superligaen, og aarhusianerne har i foråret blot lukket to mål ind i seks kampe.

I efteråret lukkede AGF 34 mål ind i 19 kampe, og træner David Nielsen er da også tilfreds med, at holdet har fået styr på den defensive organisation.

- Nøglen til en god offensiv er, at der er tryghed i forsvaret. Spillerne har haft behov for tryghed og efter at have trænet vores defensive koncepter over vinteren, er spillerne blevet meget bedre.

David Nielsen mener, at flere af de defensive kræfter har haft et imponerende forår.

- Flere nøglespillere er trådt i karakter og præsterer på et højt niveau. Aleksandar Jovanovic (AGF-målmand) og Dino Mikanovic har været exceptionelle.

- Vi har nogle spillere, der virkelig begynder at ligne profiler, og Pierre Kanstrup bærer anførerbindet fantastisk, siger David Nielsen.

AGF's højreback, Dino Mikanovic, er enig med sin træner i, at aarhusianerne er blevet bedre i det defensive spil.

- Alle spillere har arbejdet hårdt for at rette op på spillet. Vi kæmper for hinanden, og spillerne har været gode, siger Mikanovic.

OB ligger over AGF i tabellen, og hjemmeholdet var favoritter inden opgøret, men David Nielsen mener, at AGF læste modstandernes taktik til punkt og prikke i 1-0 sejren.

- Spillerne var fremragende. OB blev presset højt oppe på banen. Holdet vandt de vigtige bolde og var gode til at skabe chancer.

- Ud over en dødbold til sidst, holdt vi OB fra chancer i 90 minutter. Det var rigtig stærkt, siger David Nielsen.

Efter fredagens sejr er AGF på tiendepladsen med 28 point.