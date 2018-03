AGF har indgået aftale med fritstillet Lyngby-spiller

Den tidligere Lyngby-spiller Bror Blume fortsætter fodboldkarrieren i AGF.

Den 26-årige midtbanespiller valgte for tre uger siden at blive fritstillet i Lyngby, da superligaklubben kæmpede for overlevelsen og var for sent med udbetalingen af løn.

- Jeg har haft mange gode år i Lyngby, men det var blevet tid til nye udfordringer for mig.

- Så da chancen for at komme til AGF opstod, var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle slå til, siger Bror Blume til klubbens hjemmeside.

I Aarhus bliver han genforenet med den tidligere Lyngby-træner David Nielsen.

- David Nielsen har en stor del af æren for, at jeg etablerede mig i Alka Superligaen og på Lyngbys førstehold. Så jeg er glad for, at jeg nu igen skal spille under ham, siger Blume.

Bror Blume, der har spillet 141 kampe og scoret 19 mål for Lyngby, har første arbejdsdag i AGF fredag.