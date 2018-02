Bitter men tilfreds AGF-træner: »AGF ligner en enhed«

Et skud på stolpen, et på overlæggeren og en storspillende Oskar Snurre i Lyngby-målet. Bolden ville ikke som AGF-spillerne lørdag, der på forunderlig vis kom fra Lyngby uden at score i en kamp, der endte 0-0.

»Måske får vi ikke scoret, men vi var farlige i dag. Vi var farlige hele tiden. Vi mangler bare lige den sidste kvalitet, der skal til for at score,« sagde AGF-træner David Nielsen efter kampen.

Efter en forholdsvis jævnbyrdig første halvdel, blev kampens sidste 45 minutter klart domineret af AGF, da både Dino Mikanovic, Mustapha Bundu og Kasper Junker var tæt på at bringe AGF foran.

Solid AGF-præstation var ikke nok til at besejre Lyngby

Men på trods af det uafgjorte resultat var der positive takter i AGF’s spil.

»Vi kommer for at få tre point, vi er bitre over, at vi ikke får scoret, men jeg er tilfreds med spillernes indsats og dedikation,« forklarede David Nielsen.

»I dag ofrer vi ikke noget offensivt. Vi skaber chancer og er dygtige defensive. AGF ligner en enhed. Vi ligner et fodboldhold, der er en enhed. Vi er ikke spredte for alle vinde på noget tidspunkt, vi forsvarer sammen, vi angriber sammen, og ikke mindst er vi solide på dødbolde mod os. I to af deres sidste tre kampe scorede Lyngby på dødbolde. Vi lykkedes med nogle ting. Alt andet end at score. Oskar Snorre (Lyngbys målmand, red.) er vi nødt til at rose ekstremt meget i dag, for han redder Lyngby.«

Venstreback Casper Højer Nielsen skiftede i forbindelse med transfervinduet den blå Lyngby-trøje ud med AGF-trikoten, og han var ikke i tvivl om, hvem der var dagens bedste hold.

»Vi har en halvleg hver. I anden halvleg vil jeg næste sige, at det er et mirakel for Lyngby, at vi ikke får scoret,« sagde Casper Højer Nielsen.

Alligevel var han dog ikke helt tilfreds med dagens indsats i en kamp, hvor AGF sparkede 11 gange på mål mod Lyngbys 7.

»Du får mig ikke til at sige, at det er godkendt, når vi ikke vinder. Vi må tage de positive ting med, vi holder nullet, og det var vigtigt for holdet at vise, at vores defensiv er stå stabil, som den er. Som hold skal vi dog være bedre til at udnytte vores chancer, men det kommer. I dag skulle vi bare have haft tre point.«

Efter dagens resultat ligger AGF og Lyngby på henholdsvis 10.- og 11.-pladsen med 24 og 20 point i 22 kampe. I næste runde skal AGF besøge AC Horsens, mens Lyngby gæster OB.