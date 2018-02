Sløje resultater kostede i AGF-regnskabet

En sportsligt skuffende efterår fik konsekvenser på både trænerbænken og bundlinjen i superligaklubben AGF.

I halvårsrapporten fra AGF A/S har selskabet bogført et underskud på 3,9 millioner kroner i perioden 1. juli til 31. december 2017.

- Vi er stadigvæk inden for rammen af vores forventninger, men det er i den lave ende, og vi har alle et stort arbejde, der skal gøres for at præstere bedre sportsligt i den resterende del af sæsonen, siger administrerende direktør Jacob Nielsen.

AGF fyrede cheftræner Glen Riddersholm 30. september og erstattede ham med David Nielsen, der blev købt fri i Lyngby.

Sammen med nedgang i transferindtægter har trænerskiftet været med til at påvirke regnskabet negativt.

Til gengæld er omsætningen steget fra 54,6 millioner kroner til 58,3. Det skyldes først og fremmest øgede sponsorindtægter.

Efter 21 kampe har AGF 23 point og befinder sig på 11.-pladsen i Alka Superligaen.

Der er fem point op til den sjetteplads, der giver adgang til mesterskabsslutspillet.