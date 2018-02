David Nielsen har haft fokus på Sønderjyske-spøgelse

AGF og Sønderjyske spillede mandag aften 0-0 i en kamp, som ikke vil blive husket for det pæne spil.

AGF har ikke vundet over Sønderjyske på Ceres Park siden 2013, og det faktum har spillet ind i forberedelserne hos David Nielsens mandskab. Det fortæller han selv:

- Sønderjyske er kommet her og har vundet mange gange. Der er lidt et Sønderjyske-spøgelse her på Ceres Park, og det synes jeg, vi fik håndteret godt.

- Der har været en rød tråd i de kampe, som vi har spillet mod Sønderjyske her på banen. AGF har altid faret op i et pres, og Sønderjyske har på en eller anden måde formået at vinde kampene.

- Op til denne kamp har vi kunnet se, at der har været nogle tendenser, og vi har haft fokus på nogle situationer, som kunne være til fare for os, siger David Nielsen.

AGF-træneren mener at hans mandskab var bedst i mandagens kamp, og han er glad for, at Sønderjyske-spillerne ikke fik lov at synge deres sejrssang i omklædningsrummet:

- Nu har Sønderjyske så ofte stået nede i omklædningsrummet og sunget, at de altid vinder i Aarhus, men det gør de ikke i dag, og jeg synes, vi var det bedste hold, siger David Nielsen.

Kampen var præget af personlige fejl, og de to hold forsøgte mest på standardsituationer og omstillinger.

Ifølge Sønderjyske-træner Claus Nørgaard var det forventeligt:

- Det var en lige og uskøn kamp, hvor der var fokus på omstillingerne og standardsituationerne. Det var ikke vores plan, men det var vores forventning, at kampen ville blive sådan.

- Vi manglede lige det sidste held og den sidste kvalitet på vores standarder, men jeg syntes faktisk, at vi var tæt på, siger Claus Nørgaard.