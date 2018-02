De ville så gerne, men kunne ikke rigtigt

Begge klubber havde fået en fin indledning på forårets spurt frem mod slutspillene, Sønderjyske med en 2-1’er over FC Nordsjælland, AGF via 1-0 i Hobro, og det betød, at tre point mandag aften var temmelig vigtigt, hvis der skulle næring til drømmen om deltagelse i top seks. Sønderjyske lå bedst til med et par point flere end aarhusianerne.

Udsigten for AGF: tre point ville sende klubben tre point fra top seks. Udsigten for Aarhus: Halvanden time før kampstart regnede det, så gik det over i slud og til sidst at ende i snefnug, altså vejrmæssigt den forkerte vej, og samme retning pegede pilen, da spillet blev sat i gang. I det første kvarter skulle spillerne tilsyneladende og med rette vænne sig til at spille på et svampet underlag med vand i støvlerne.

Kampen AGF-Sønderjyske 0-0 Vurdering AGF: 4 Sønderjyske: 4 Dommer: Benjamin Willaume-Jantzen, 4 Kampens spillere Niklas Backman, AGF, 6 Kees Luijckx, Sdr., 5 Det lærte vi Fodbold en mandag i februar er en svær disciplin for alle involverede. Detaljen Kasper Junkers tackling på Victor Ekani var afstemt til årstiden.

Det lignede en tilfældighedernes aften, en af de dage, da bolden fik et forkert opspring, støttefoden gled og målmanden fik mudder i øjnene. Det var således ingen overraskelse, at Sønderjyskes Eggert Jonsson var ved at puffe bolden i eget net med det ene knæ.

Sønderjyske havde tilsyneladende planlagt det mest enkle spil med bolde i højden og dybden, mens hjemmeholdet forsøgte at kombinere sig igennem, ofte med held i højre side, hvor backen Dino Mikanovic var et aggressivt aktiv i fint samarbejde med Martin Spelmann.

Gæsterne havde respekt for AGF’s ofte hidsige modangreb, når bolden blev erobret tidligt, så derfor trak Sønderjyske sig klogelig lidt tilbage i perioder og lod muskelbundtet Adama Guira – tidligere Sønderjyske-mand - føre kuglen frem, hvilket ikke er hans styrke.

AGF dominerede den midterste del af første halvleg med flere halve og hele chancer, men mod slutningen kom Sønderjyske frem til et par gode muligheder, som AGF-forsvaret fik afværget i sidste øjeblik. Begge Haderslev-klubbens fløje, Simon Kroon og Christian Jakobsen, meldte sig pludselig ind i opgøret.

Efter pausen trykkede AGF på med en mindre belejring og et par skud, der blev blokeret, hvorefter Sønderjyske løb ned og var tæt på at komme foran, da Martin Spelmann udfordrede sin egen målmand, Aleksandar Jovanovic, til en akrobatisk redning.

Midtvejs i anden omgang af sneboldskampen satte AGF-træner David Nielsen holdets nye angriber, Martin Pusic, i spil, og han fik følgeskab af Mustafa Amini, mens Sønderjyske valgte at erstatte Niki Zimling med den mere offensive Philip Zinckernagel. De tre point skulle jagtes.

Intensitet var der såmænd rigeligt af, af og til kneb det med de tekniske færdig heder, men det tror pokker i det vejr. 4.418 dukkede op, under halvdelen af AGF’s snit på egen bane i denne sæson. De havde nok luret en nullert.