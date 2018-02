Riddersholm om tiden i AGF: »Tilstandene var til tider ekstreme«

»Der var en selvforståelse og en opmærksomhed omkring AGF, som gjorde, at der var et stort ydre pres. Jeg tror ofte, man følte sig presset af, at man skulle melde noget ud, som man i virkeligheden ikke var klar til at honorere.«

Sådan lyder nogle af ordene fra den tidligere AGF-træner Glen Riddersholm, der har talt ud om tiden på Fredensvang i den nyeste udgive af »Indersiden,« Spillerforeningens magasin.

Riddersholm blev fyret i september 2017, efter 20 måneder i jobbet. Forinden havde han været træner i FC Midtjylland, hvor han i 2015 vandt det danske mesterskab.

AGF-spiller: Fik et chok, da træneren blev fyret Jakob Ankersen var i færd med at finde sit gamle niveau. Han havde lagt en plan med sin nye træner. Men så blev træneren fyret.

På trods af, at FC Midtjylland spillemæssigt var og er i en bedre forfatning end AGF, var det i Aarhus, at opmærksomheden var størst, mener Riddersholm.

»Da jeg tiltrådte i AGF vidste jeg godt, at det var en klub, der var markant mere eksponeret end FC Midtjylland, selv om AGF i nyere tid ikke er kommet i nærheden af de resultater, som FC Midtjylland har. Hvor mange danske klubber oplever lige, at træningen kan blive livetransmitteret på tv? Det kan den i AGF, men ikke i FCM, er min erfaring,« lyder det fra Riddersholm i interviewet.

Hva' nu, Glen? I foråret kan der ske noget, AGF ikke selv kan kontrollere AGF-træner Glen Riddersholm og hans spillere har kun fem kampe til at nå målsætningen om topseks. Presset er øget.

Medieopmærksomheden var til tider svær at håndtere.

»Vi havde brug for at følge vores egen dagsorden, men det fik vi sjældent ro og tid til på grund af alle dem, der havde en mening om os. Tilstandene var til tider ekstreme i AGF sammenlignet med mange andre, og det er meget svært at beskytte sit hold i Aarhus, men samtidig en spændende udfordring som jeg lærte meget af og samtidig nød både som træner og leder,« siger han til Spillerforeningens magasin.