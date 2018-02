Matchvinder Sana om angrebsmakker: Han er som en lillebror for mig

AGF vandt mandag aften 1-0 over Hobro IK i en kamp, hvor aarhusianerne kontrollerede det meste af de 90 minutter og lukkede ned for de helt store chancer til Hobro IK.

Selvom AGF heller ikke vadede i kæmpe chancer på DS Arena i Hobro, var der alligevel mange glimt af flot angrebsspil, hvor især Tobias Sana, der også scorede kampens ene mål, var storspillende.

Det samme var hans angrebsmakker Mustapha Bundu, der havde fået startpladsen foran nyindkøbte Martin Pusic, Kasper Junker og André Riel, som slet ikke var med i truppen.

Den blot 20-årige Mustapha Bundu udgjorde en god spilstation for Tobias Sana og de andre offensive AGF-spillere, og spilleren fra Sierra Leone var samtidig dygtig til at spille sine holdkammerater fri eller selv skyde på mål.

Kampens matchvinder, Tobias Sana, lagde efter sejren heller ikke skjul på, at han og Mustapha Bundu har et helt specielt forhold til hinanden.

»Mustapha Bundu er som en lillebror for mig. Vi har lidt samme baggrund, min far er fra Afrika, og han er fra Afrika. Vi tænker ens på banen. Han er en fantastisk fodboldspiller og gør det rigtig godt i dag. Han kan spille på siden, han kan spille på midten og han har mange kvaliteter. Vi har det også godt uden for banen, og det smitter af, når man spiller,« siger Tobias Sana.

Tobias Sana spillede i efteråret mest sammen med Morten ’Duncan’ Rasmussen i angrebet, men selvom samarbejdet med Mustapha Bundu så ud til at fungere bedre, end det gjorde med netop Morten ’Duncan’ Rasmussen, som er skiftet til polsk fodbold, vil AGF-svenskeren ikke sige meget om forskellen på de to angrebsmakkere.

»Ingen dårlige ord om Morten ’Duncan’ Rasmussen. Han har været fantastisk for AGF. Alle mulige sagde, at han var passé osv. Alle kan have en dårlig sæson, men Morten ’Duncan’ Rasmussen er den bedste målscorer i Danmark, så jeg forstår ikke de dårlige ord. Men jo Mustapha Bundu og jeg spillede godt sammen i dag. Men jeg spiller sammen med de spillere, som træneren vælger, og jeg kan fungere med alle. Det er trænerens valg. Det vigtigste er, at vi vinder, og så er det sådan set lige meget, om jeg er på banen eller bænken,« siger Tobias Sana.

Med sejren over Hobro IK lukker AGF det hul, som aarhusianerne havde til top 10 i Superligaen. Nu er AGF kun fem point efter Hobro IK, som ligger nummer seks.

Derfor kunne AGF selvsagt heller havde fået en bedre start på forårssæsonen, og måden sejren blev sikret, begejstrer Tobias Sana.

»Hele holdet spillede rigtig godt, og det var fantastisk, at vi holdt nullet. Hobro har en fantastisk angriber i Pål Alexander Kirkevold og det samme med Quincy Antipas. Men vores forsvar gør det utroligt godt, og vi holder dem fuldstændig fra store chancer. Det var en perfekt start,« siger Tobias Sana.