AGF triumferede i Atlantic Cup-finalen

AGF har ikke haft meget at glæde sig over i efteråret i denne sæson. Klubben befinder sig således på en 11. plads, inden forårssæsonen begynder, og det er et godt stykke fra den top seks, som har været målsætningen.

Aarhusianerne har dog brugt vinterpausen på at tanke selvtillid forud for sæsonens anden halvdel.

AGF-træner: »Vi lignede et hold, der er klar til sæsonstart«

Tidligt på året vandt de indendørsturneringen KMD Cup, og sent mandag aften løftede AGF så endnu et trofæ efter finalesejr over tjekkiske FK Jablonec i træningsturneringen Atlantic Cup, der spilles i Portugal.

Tobias Sana scorede AGF's føringsmål efter 25 minutter, da han modtog en lang bold fra Adama Guira og dernæst lobbede den i nettet. Få minutter senere misbrugte Sana dog muligheden for at fordoble føringen, da han brændte et straffespark.

Tjekkerne udlignede kort efter pausen til 1-1, og da ingen af holdene formåede at score yderligere i den ordinære spilletid gik kampen direkte i straffesparkskonkurrence.

Selvom Pierre Kanstrup brændte sit forsøg fra pletten, havde både Jakob Ankersen, Niklas Backman, Daniel A. Pedersen, Martin Pušić og Magnus Kaastrup styr på nerverne, og da Jablonec missede to forsøg, endte AGF derfor med at kunne løfte trofæet efter en samlet sejr på 6-5.

Det er tredje gang, at AGF deltager i Atlantic Cup, men første gang at klubben løfter det store trofæ.

På mandag bliver det så alvor for AGF, når de besøger Hobro i deres første Superligakamp i 2018.