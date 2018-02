AGF-træner begejstret for helstøbt indsats

Portimao, Portugal

AGF-træner David Nielsen kunne se en yderst helstøbt indsats, da AGF vandt 2-0 over Beijing Guoan fra Kina i en testkamp i Portugal.

»Der var så mange aspekter af kampen, der var gode. De unge spillere leverede. Ud over Mikkel Rask, Mustafa Amini, Aleksandar Jovanovic og Andre Riel havde vi et ekstremt ungt hold på banen, de gjorde det fantastisk i den første time. Det var det, vi havde drømt om kunne ske i denne kamp. Det gik efter planen, fordi de var fremragende. Hele truppen præsterede godt,« sagde David Nielsen.

I den sidste halve time af kampen, ved stillingen 0-0, byttede AGF 10 markspillere ud. Ind kom flere spillere, der forventes at udgøre stammen på Superligaholdet i foråret. I den første time havde AGF seks U19-spilllere på banen. Og de skabte masser af chancer mod kineserne.

»Det er dejligt at se, hvilken forfatning vi er i som trup, både når det gælder sammenhold, det fysiske og det taktiske. Det er ikke bare 11 spillere. Vi har en god følelse alle sammen. Det var vigtigt for os. Både for dem, der starter, for de kan se, at de bliver pustet i nakken, og de unge kan se, at de er tæt på.«

AGF’s nyindkøb, Martin Pušić, fik den sidste halve time, og han faldt godt ind på sit nye hold.

»Vi producerede masser af chancer. Der var så mange fine ting i det. Jeg havde overhovedet ikke følelsen af, at vi havde en B-kæde på banen. Det var et AGF-hold, som vi gerne vil se ud. Også dejligt, at Martin Pušić kom ind dog spillede fantastisk. Vi kunne se, hvilke kvaliteter, han har. Vi kender ham og ved, hvad han står for. Jeg tænker ikke så meget på hans mål, det var en god afslutning, men han bandt spillet sammen med de andre,« sagde David Nielsen.

AGF's andet mål blev sat ind af Mustapha Bundu på et oplæg fra Martin Pušić.

På positionen som venstre back prøvede David Nielsen den islandske midtbanespiller, Björn Daniel Sverrisson, som leverede en stærk indsats.

»Han er åbenbart en mulighed som venstre back. Han spillede fremragende. Det var godt at se ham være så cool på bolden. Han kan være en anden type back for os, som gør, at vi måske kan holde lidt bedre fast i bolden,« roste AGF-træneren.

Med sejren er AGF i finalen i træningsturneringen The Atlantic Cup. Kampen spilles mandag aften, og modstanderen findes søndag.