De gamle gjorde de unges forarbejde færdigt

AGF 02.02.2018 kl. 22:56

Martin Pušić scorede i sin debut, da AGF besejrede kinesisk klub med 2-0 i testkamp i Portugal Portimao, Portugal AGF fortsatte den fine stil fra den første testkamp i Portugal ved at besejre kinesiske Beijing Guoan med 2-0 sent fredag aften, blandt andet takket være et debutantmål af Martin Pušić. I den første time beredte et ungt hold vejen for truppens mere voksne spillere, der i den sidste halve time gjorde arbejdet færdigt med to træffere, en af dem af holdets nye angriber, Martin Pušić, der faldt godt ind i AGF’s offensive spil og blandt andet lagde op til et mål. Som ventet valgte AGF-træner David Nielsen at sende et ungt hold i kamp i holdets anden test i Portugal. Først i tredje kamp vil han forsøge at ramme den opstilling, der forventes at komme i kamp mod Hobro i Superligaen. Af de vanlige faste spillere var kun målmand Aleksandar Jovanovic og midtbaneløberen Mustafa Amini med fra start. Førstnævnte da Steffen Rasmussen endnu ikke er spilleklar, sidstnævnte da han måtte melde fra til den første kamp på grund af en mindre skade. Derfor stillede AGF med seks U19-spillere mod et fuldvoksent kinesisk hold, hvis udenlandske stjerner hedder Jonathan Soriano, Augusto og Cédric Bakambu. AGF-reserverne slap ubetinget bedst fra de første 45 minutter, hvor Beijing stort set ikke evnede at skabe en målchance, bortset fra det langskud, brasilianeren Augusto fyrede af. I den anden ende havde AGF en håndfuld fine muligheder. André Riel ramte stolpen, Mikkel Rask var tæt på at heade bolden ind på et hjørnespark, Magnus Kaastrup prøvede to gange at liste bolden fladt ind i fjerneste hjørne. I flere sekvenser evnede AGF at spille bolden hurtigt rundt og sørge for at brede spillet ud med fine førstegangspasninger. På den led var det en løfterig indsats i de første 45 minutter af en stribe spillere, som ikke har startet som hold sammen tidligere, og som faktisk kunne være ret utilfredse med, at der ikke var blevet scoret i første halvleg. AGF ændrede ikke i pausen, og efter et kortvarigt kinesisk pres nåede André Riel frem til to store chancer. Først sparkede han i sidenettet, og da Kasper Lunding smart fandt ham i dybden, trak Riel bolden uden om kinesernes målmand, den noget flagrende Hou Sen, men da han skulle skubbe bolden i mål fra kanten af feltet, tog den tilsyneladende et skævt opspring, så bolden fløj ud i den kølige aftenluft i Portimao. Da der resterede en halv time skiftede AGF samtlige markspillere ud, ind kom en flok med lidt flere muskler og noget mere erfaring, blandt dem Martin Pušić, der et kvarter før tid koldt løftede bolden i mål midt i feltet. Martin Spelmann burde have øget til 2-0 kort efter, men fik sit skud blokeret, da han slap alene igennem. Til gengæld var Mustapha Bundu skarpere, da han et par minutter før tid udnyttede Martin Pušićs tværpasning til at bringe AGF på 2-0. Sejren betyder, at AGF spiller finale i The Atlantic Cup sent mandag aften. Modstanderen kendes først i løbet af søndag. Testkamp AGF-Beijing Guoan 2-0 (0-0) Mål: 1-0 Martin Pušić (75.), 2-0 Mustapha Bundu (86.) AGF (4-4-2): Aleksandar Jovanovic (88. Kasper Kristensen) – Mads Mikkelsen (60. Dino Mikanovic), Sebastian Hausner (60. Pierre Kanstrup), Mikkel Rask (60. Niklas Backman), Daniel Thøgersen (60. Björn Daniel Sverrisson) – Kasper Lunding (60. Martin Spelmann), Benjamin Hvidt (60. Adama Guira), Mustafa Amini (60. Daniel A. Pedersen), Magnus Kaastrup (60. Jakob Ankersen) – Nimo Gribenco (60. Mustapha Bundu), André Riel (60. Martin Pušić)