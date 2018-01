FARO, PORTUGAL

Tirsdag sendte AGF Morten ”Duncan” Rasmussen til en polsk bundklub, onsdag gør AGF’s sportschef, Peter Christiansen, klar til eventuelt at hente en spiller ind i truppen i Superligaklubben, der befinder sig på træningslejr i Portugal.

»Der er vel tre-fire spor, der kan blive aktuelt. Vi har valgt lige at se tiden an. Der kan ske noget rundt omkring, som gør, at der kan åbne sig den rette mulighed,« siger sportschefen, som sørger for at have strøm på mobilen i alle døgnets timer i disse dage.

Morten ”Duncan” Rasmussens afsked med klubben kan – og han understreger kan – betyde, at AGF leder efter en offensiv forstærkning.

»Det er ikke sikkert, at der bliver tale om en direkte afløser for Morten ”Duncan” Rasmussen. Den fleksibilitet, vi trods alt har i truppen, er god. Det så godt ud forleden i kampen mod Rijeka. Så det behøver ikke være en fuldblodsangriber, vi kigger efter. Det kan også være en spiller, der står uden klub, men som jagter noget et andet sted end os, men hvor det ikke falder ud til spillerens fordel. Der er flere scenarier.«

Lige nu råder AGF over Mustapha Bundu, André Riel, Kasper Junker og Tobias Sana, der kan spille de offensive pladser for AGF.

»Vi har set, at når Kasper Junker og Mustapha Bundu spiller, så bliver de bedre, i stedet for, at de padler ind og ud af holdet. André Riel har ikke scoret, men han arbejder virkelig hårdt, og det får vi også brug for. Jeg siger ikke, at det er lig med, at vi ikke tager en ny mand ind. Opstår den rette mulighed, kan det sagtens ske. Men det er ikke noget, jeg mener, vi absolut skal gøre. For at være tilfreds. Vi skal have noget, der på længere sigt kan virke,« siger sportschefen, som ikke ønsker at sætte navne på de emner, han observerer.

»Det kan eventuelt være en spiller, vi låner med købsoption. Det vigtigste for mig er, at vi finder den rette mand. Og selv om transfervinduet lukker, er der fortsat muligheder. Fordi der er spillere, der står uden kontrakt, eller at de får ophævet deres aftale,« forklarer han.

AGF har allerede skrevet kontrakt med Lyngbys Casper Højer Nielsen, som efter planen tiltræder til sommer. Men hvis Lyngby vælter rent økonomisk, kan AGF muligvis hente backen allerede nu

»Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i Lyngby, men det er et af de tre-fire spor, vi snakker om, men det kan jo også være, at en af vores spillere bliver skadet i dag, og så er det noget helt andet, vi skal fokusere på. Den slags aner man jo ikke,« siger AGF's sportschef på transfervinduets sidste dag.