AGF-træner: »Vi lignede et hold, der er klar til sæsonstart«

AGF besejrede HNK Rijeka, kroatiske double-vindere, med 2-1, da Aarhus-klubben spillede sin første træningskamp på klubbens tur til Portugal. En indsats, som AGF-træner David Nielsen var yderst tilfreds med.

»Ja, både med det spillemæssige og det fysiske og med den dynamik, vi havde på holdet. Jeg synes, jeg fik gode svar. De, der var med, leverede alle en god præstation. Vi lignede et hold hele vejen. Vi spillede med to 17-årige knægte, der skiftedes til at spille, og Mads Mikkelsen kom ind til sidst i en hektisk periode og viste en utrolig ro. De unge gjorde det godt, og de etablerede lignede et hold, der var klar til sæsonstart,« sagde AGF-træner David Nielsen, som sparede Mustafa Amini, som stod over, da han fik et lille slag til træningen dagen inden kampen.

AGF overvandt kroatiske mestre

AGF bragte sig på 1-0 på et straffespark kort før pausen, sendt i mål af Tobias Sana. Efter pausen øgede Daniel A. Pedersen til 2-0, inden Rijeka reducerede et kvarter før tid.

»Der var en god energi på banen, og meget af det, vi har arbejdet med i opstarten, lykkedes. Det var godt at se. Der var stærke og gode relationer, og vi mødte en stærk modstander, og vi gjorde det godt mod dem,« kom det fra AGF-træneren.

Sidste år tabte AGF 0-3 til netop Rijeka i The Atlantic Cup i Portugal, da kroaterne scorede tre gange sent i kampen. Denne gang lykkedes det AGF at lukke langt bedre af.

»Vi var vældigt disciplinerede i defensiven. Det var ikke mange fejl, vi lavede. Når vi gjorde det, fik de chancer. Det er fint, så ved man det. Man skal være 100 procent for at holde nullet. Nu vandt vi alligevel. Vi var farlige, når vi havde bolden. Vi har stor kvalitet oppe foran. Kan vi få samme disciplin i alle kampene, ser det godt ud,« sagde forsvarsspilleren Niklas Backman.

»Det var en fin test. De havde store individuelle kvaliteter. Det var en svær bane at spille på, der var en del tekniske fejl, for det blæste ret meget. Men vi gjorde det fornuftigt og vi blev også farlige. Offensivt kan vi blive meget bedre, men det er defensiven, der er første prioritet,« sagde Niklas Backman.

Han havde i forsvaret selskab af et par unge folk som spillede venstre back, først Daniel Thøgersen og siden Sebastian Hausner.

»Jeg skulle bare kommunikere så meget som muligt med dem for at hjælpe dem bedst muligt. Rijeka lagde en del energi i vores venstreside, men Daniel Thøgersen gjorde det fint. Sebastian Hausner kom også ind, og viste, hvad han vil. Sådan skal det være,« sagde svenskeren.