AGF overvandt kroatiske mestre

Faro, Portugal

Med en sejr på 2-1 slap AGF fint fra den første af tre kampe på klubbens træningslejr i Portugal forud for forårets kampe i Superligaen. Modstanderen var HNK Rijeka, forsvarende mestre og pokalvindere i den kroatiske liga og deltager i efterårets gruppespil i Europa League.

Kampen Testkamp i Portugal: AGF-Rijeka 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Tobias Sana (45.,straffespark), 2-0 Daniel A. Pedersen (54.), 2-1 Milan Ristovski (73.) AGF (4-4-2): Aleksandar Jovanovic – Dino Mikanovic (81. Mads Mikkelsen), Pierre Kanstrup, Niklas Backman, Daniel Thøgersen (40. Sebastian Hausner)– Martin Spelmann, Adama Guira (46. Björn Daniel Sverrisson), Daniel A. Pedersen, Jakob Ankersen – Mustapha Bundu, Tobias Sana

En hård vind blæste ind i ansigterne på AGF’erne i første halvleg, hvilket til tider gjorde det besværligt for holdet at spille bolden frem nede fra egne rækker. Til gengæld havde kroaterne nemmere ved at presse spillet op mod AGF’s mål, men kun i en kortere periode havde Rijeka held til at belejre AGF-feltet.

Alligevel var det AGF, som fik kampens første chance, da et langt skift fra Adama Guira blev sendt videre første gang af Daniel Thøgersen ned for fødderne af Jakob Ankersen i venstre side.

Han spillede bolden centralt til Tobias Sana, som sparkede for kraftløs til bolden, der trillede forbi mål. Svenskeren forsøgte sig igen senere i første halvleg, da AGF fik mulighed for et kontraangreb, men heller ikke da fik har træf på bolden.

Det gjorde han dog i sidste minut af første halvleg, da han omsatte et straffespark, som blev begået mod Martin Spelmann, som blev revet ned i feltet på et frisparkskindlæg fra netop Sana.

I den sidste tredjedel af halvleg var det ellers Rijeka, som trillede sig til et par store chancer midt for mål efter gennembrud i AGF’s venstre side. Her havde U19-spilleren Daniel Thøgersen fået muligheden og han klarede sig fint, men måtte fem minutter før pausen forlade banen efter at have fået et hug i ribbenene.

På midtbanen havde Daniel A. Pedersen fået chancen fra start, da det viste sig, at Mustafa Amini skulle spares. Daniel A. Pedersen kvitterede ved at score til 2-0 for AGF ti minutter efter pausen, da AGF førte et fint angreb igennem i højre side. Tobias Sana sendte bolden fladt ind i feltet, hvor Daniel A. Pedersen kom blæsende til og skubbede bolden i mål.

AGF's Jakob Ankersen i træningskamp i Portugal imod HNK Rijeka. Foto: Gregers Tycho

Efter pausen løjede vinden lidt af, hvilket klædte AGF’s spil, for i flere faser hang spillet bedre sammen end i første halvleg. Rijeka byttede seks spillere ud i anden halvleg, og bagud med et par mål blev kroaterne mere aggressive. Et kvarter før tid lykkedes det Rijeka at spille bolden inden om Sebastian Hausner i dybden, hvor fra den blev sendt ind mod forreste stolpe, hvor AGF-forsvaret ikke fik dækket af. Milan Ristovski kom først og reducerede. Mere havde kroaterne ikke held til at komme med, så AGF hentede en løfterig sejr mod en forventet svær modstander.

Næste opgave for AGF er på fredag mod kinesiske Beijing Guoan.