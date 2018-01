AGF: Hård test venter mod kroatisk klub

FARO, PORTUGAL — I de tre første testkamp i den danske vinter mødte AGF hold fra rækkerne under sig. Nu er AGF-truppen fløjet til Portugal for at pudse de sidste detaljer af og samtidig få hårdere modstand i de testkampe, der er planlagt.

Første opgave er Rijeka fra Kroatien mandag.

»Vi indledte i den bløde ende med modstandere derhjemme, og nu skruer vi gradvist op. Og nu møder vi helt sikkert det stærkeste hold indtil videre. Det er superfint,« siger AGF-træner David Nielsen, som også skal forberede sit hold til et møde med Beijing Guoan på fredag.

Med sig til det lunere Portugal – ca. 15 grader, svag brise og blå himmel – har AGF-træner David Nielsen 27 spillere, blandt dem fire helt unge fra U19-holdet i skikkelse af Magnus Kaastrup, Kasper Lunding, Mads Mikkelsen og målmand Kasper T. Kristensen.

En intensiv uge

Forude venter godt en uge med intensive forberedelser til forårets hektiske og sammenpressede program, der indledningsvis byder på de resterende syv kampe i den ordinære turnering, inden Superligaen deles op i slutspil for top og bund.

Hverken Alexander Juel Andersen eller hans forsvarskollega Jesper Juelsgård er rejst med til Portugal, Alexander Juel Andersen genoptræner i Aarhus efter en operation i lysken, mens Jesper Juelsgård er blevet hjemme på grund af en forestående familieforøgelse.

Kampen AGF-Rijeka AGF møder mandag kl. 17.00 dansk tid den kroatiske klub HNK Rijeka i den første kamp i Atlantic Cup på Algarvekysten.

Rijeka vandt sidste sæson mesterskabet og pokalen. I kvalifikationen til Champions League røg Rijeka ud til græske Olympiakos. I Europa League-gruppen mødte Rijeka derefter AC Milan, AEK Athen og Austria Wien. Holdet slog Milan med 2-0, men gik ikke videre.

Sidstnævntes fravær betyder, at David Nielsen formentlig skal tænke lidt kreativt, for venstre backen Frederik Møller, der spillede stort set alle kampe i efteråret, fik en fodskade i årets første træningskamp, hvorefter Juelsgård overtog pladsen. Næste mand på positionen kan blive unge Daniel Thøgersen eller alternativt Jens Stage.

Møller er skadet

»Der er ingen tvivl om, at den plads volder lidt problemer. Frederik Møller kommer ikke i kamp hernede. Det er længerevarende. Vi har alternativer, vi har Daniel Thøgersen, som spiller mod Rijeka. Så har vi Jens Stage, der kan spille pladsen,« siger David Nielsen, som har tænkt sig at fortsætte den model, han introducerede i AGF, da han kom.

Hva’ nu, AGF? 2006, 2010, 2014, tre år med VM-slutrunder - og nedrykning for AGF. Hvad så med 2018, endnu et VM-år? AGF skal endnu en gang kæmpe sig op fra et hul og forsøge at finde en bæredygtig kultur, der kan sikre den traditionsrige klub stabilitet på et højere plan. JP Aarhus sætter fokus på klubben og dens arbejde på AGF’s træningslejr i Portugal frem mod et forår, som igen ser ud til at byde på nervepirrende opgør.

»Fysisk er vi rigtigt stærke. Vi er kommet så langt, så det nu handler om for os, om de to forreste skal ligge ved siden af hinanden eller den ene bag den anden. resten af vores basis er på plads. Vi tager udgangspunkt i to firekæder. Det har vi haft i alle kampe, undtagen da vi spillede mod FC Midtjylland. Hvad vi gør med de to forreste positioner, og hvordan vi bruger vores kantspillere kan vi skrue lidt på i forhold til hvem vi møder, og hvem af vores spillere, der kommer i bedst form,« siger David Nielsen.

Tilbage i god form

Han har i træningskampene og i det daglige arbejde noteret sig, at mange er returneret i superform fra ferien.

»Når spillerne i dag går på ferie, laver de deres individuelle programmer. Der er ikke som i gamle dage spillere, der vender tilbage i dårlig form. Den kulturændring er sket de seneste 10 år. det er ganske enkelt en del af planlægningen, at spillerne kommer tilbage i god form. Nu er det en nødvendighed, og det ved spillerne godt. Mange af dem har personlige trænere, som de arbejder med i ferien,« forklarer David Nielsen.

Gode konstellationer

Han har i den første tid set mange gode konstellationer i AGF’s spil.

»Tobias Sana og Mustapha Bundu har fungeret godt sammen. Det vil vi gerne forstærke. Defensivt har vi manglet Adama Guira på midten. Så fandt vi Jens Stage, der kunne lave det job. Vi er godt dækket ind de steder, hvor det er vigtigt, at der er behov for gode relationer. Alle de ting skal vi gøre stærkere i den næste uges tid. Der er også spillere, vi gerne vil have noget mere fra. Har vi gjort nok for at hjælpe dem til at vise deres styrker. Hvordan får vi spillet Morten ”Duncan” Rasmussen bedre, hvad med Jakob Ankersen? Det er det, vi arbejder med hver dag i forhold til at få bygget et fodboldhold,« siger David Nielsen.