Måske lejer AGF enkelte spillere ud

Kun et nyt ansigt dukkede op, da AGF indledte træningen frem mod forårets kampe. Spanieren Rubén Sellés, ny assistenttræner for David Nielsen. På spillerfronten forventer klubbens sportschef, Peter Christiansen, en rolig måned.

»Der bliver ikke den store bevægelse for os i transfervinduet. Nu har vi fået Björn Daniel Sverrisson tilbage fra Vejle og Adama Guira er retur efter en skadespause. Når vi ser på antallet af spillere, 26, og vi også har mange dygtige spillere på U19-holdet, så er vores trup i hvert fald stor og bred. Måske er vi en enkelt eller to for mange,« siger Peter Christiansen.

Derfor overvejer sportschefen, at der er enkelte spillere, der kan blive lejet ud.

»Men vi skal passe på, for vi skal have mange valgmuligheder, hvis vi løber ind i skader og karantæner. Så kan det gør meget ondt. Det så vi sidste sæson, da vi var nødt til at hente en spiller ind, efter at transfervinduet var lukket. Da hentede vi Thomas Juel ind til forsvaret.«

AGF tester tidligere Ajax-spiller

AGF har desuden aftalt, at hollænderen Ruben Ligeon, som besøgte klubben før nytår, vender tilbage for at spille en kamp eller to.

»Vi vil se ham i kamp, inden vi gør noget. Han har også andre muligheder, så det er også ham, der skal træffe nogle valg,« siger sportschefen om den tidligere Ajax Amsterdam-spiller.