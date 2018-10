AaB-anfører håber at rødt kort laves om til gult

AaB vil kæmpe for at undgå karantæne til Jores Okore.

Forsvarsspilleren blev søndag aften udvist i Aarhus, da han begik straffespark ved at kante AGF-angriberen Ryan Mmaee i feltet med sin ene arm. Det gav straffespark til AGF og udvisning til Okore.

Det er AaB-lejren så utilfreds med, at den vil forsøge at få det røde kort ændret til et gult kort. Dermed vil Okore slippe for de to spilledages karantæne, som han ellers formentlig kan se frem til nu.

»Jeg håber, at vi kan få det omstødt. Jeg håber, at den bliver omstødt af to årsager. For det første mener jeg ikke, at der var frispark, og begrundelsen for at jeg blev vist ud var, at jeg var bagerste mand, men det mener jeg ikke, at jeg var. Så jeg håber, at det bliver omstødt af begge grunde. Det håber jeg, er et godt nok grundlag, for at jeg kan spille igen,« siger Jores Okore.

AaB-anføreren Okore var rasende, da han forlod banen. Han skældte især ud på kampens fjerdedommer.

»Jeg var irriteret, frustreret og pissesur, fordi det er voldsomt at give rødt kort. Straffesparket var tvivlsomt, fordi jeg følte, at der skulle have været frispark til mig,« siger Jores Okore.

Hvis kendelsen omstødes vil det ikke være første gang i denne sæson. Vejles Viljormur Davidsen fik rødt kort imod Sønderjyske, men det blev senere ændret til et gult, da det blev vurderet, at udvisningen var en fejl.

Efter kampen var han faldet helt ned, og var godt tilfreds med at de 10 holdkammerater formåede at hente et point hjem via 2-2-kampen imod AGF.

»De kæmpede røven ud af bukserne. Det var flot, at de kunne arbejde så godt og vise så flot spil, selvom vi var en mand i undertal,« siger Jores Okore.