Lucas Andersen: Storsejre har været farlige for os

Søndagens kamp mellem AaB og OB i Aalborg blev en brat ende på aalborgensernes vilde målstime.

I den seneste runde af Superligaen vandt nordjyderne 5-0 over Hobro IK, mens AaB slog FC Roskilde ud af Sydbank Pokalen med de samme cifre.

De mange mål formåede AaB langt fra at følge op på med 0-1-nederlaget på hjemmebane søndag, og det irriterede AaB-spilleren Lucas Andersen.

- Det er måske det farlige. Folk trækker måske ubevidst lidt i håndbremsen og tror, at det nok skal gå.

- Det havde ellers været fedt med en sejr for at vise, at det ikke bare er Roskilde og et Hobro-hold i kæmpe krise, som vi kan slå 5-0, siger Lucas Andersen.

AaB-træner Morten Wieghorst pegede primært på niveauet hos søndagens modstander, da han skulle finde forskellen på de seneste præstationer.

- Vi må give noget kredit til modstanderen. OB er et bedre hold end Roskilde og Hobro. En del af årsagen er der, men vi forventede alligevel mere af os selv, siger Morten Wieghorst.

Han havde svært ved at finde lyspunkter i nederlaget til OB.

- Generelt manglede vi kvalitet, og helt konkret manglede vi at spille hurtigt.

- Vi spillede ikke hurtigt nok og havde ikke stor nok kvalitet i pasningsspillet til at bryde dem ned, siger Morten Wieghorst.