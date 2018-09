Trist AaB-gensyn for Allan Kuhn

Fakta Hobro-AaB 0-5 (0-2) Vurdering: Hobro: 3 AaB: 7 Dommer: Jakob Kehlet: 7 Kampens spillere: Vito Mistrati, Hobro: 4 Kasper Kusk, AaB. 6

Han har grædt salte glædestårer over mesterskaber. Han har som vikar-cheftræner bukket for fansene efter 2-2 mod Manchester United på Old Trafford. Han har været assistenttræner i klubben i sammenlagt ti år. Og søndag eftermiddag kunne Allan Kuhn så se sin tidligere klub AaB banke hans nuværende klub Hobro med hele 5-0.

Hobro-træner Allan Kuhn har aldrig lagt skjul på, at han nærer store følelser for AaB, men søndagens kamp kan næppe have været en glædelig oplevelse for træneren.

Kuhn måtte undvære et par af sine nøglespillere i form af Emmanuel Sabbi og Pål Alexander Kirkvold, og hjemmeholdet havde det svært i store dele af opgøret.

Gæsterne fra AaB dominerede det meste af tiden, og det var naturligt, at forsvarsspilleren Kasper Pedersen kunne prikke bolden i mål efter cirka en halv times spil efter et fejlindgreb fra Hobro-målmand Jesper Rask. Trods et par fine angreb formåede hjemmeholdet ikke at finde et modsvar, og da hollandske Tom van Weert kort før pausen bugserede et indlæg fra Kasper Kusk i nettet, var kampen reelt afgjort.

Det har i det hele taget været en skuffende sæson for Allan Kuhn i Hobro, der efter nederlaget til AaB kun har samlet seks point i sæsonens første ti kampe, og søndagens kamp viste igen, at Kuhns mandskab mangler Superliga-kvalitet på flere fronter. Der var store defensive huller i søndagens præstation, mens offensiven var lige så farlig som en gulvmoppe.

Det blev understreget i anden halvleg, der var en sand magtdemonstration af AaB-holdet, som med hjemvendte Lucas Andersen i hopla scorede hele tre gange til slutstillingen 5-0.

Der er derfor noget at arbejde med for Allan Kuhn, der på en trist søndag dog kunne trøste sig med kærlighedserklæringer fra AaB-fansene, der i løbet af kampen sang hyldestsange til klubbens tidligere Assistenttræner.

Den slags hjælper imidlertid ikke på tabellen, hvor Hobro ligger sidst i Superligaen.