AaB-sportsdirektør: Nyindkøb styrker offensiven

AaB hentede søndag eftermiddag ét point i Randers, da holdet spillede 2-2 efter at have været foran undervejs i kampen.

I startopstillingen var blandt andre angriberen Tom Van Weert, som spillede sin første kamp for klubben. Også den hjemvendte midtbanespiller Lucas Andersen kom på banen i anden halvleg.

AaB-sportsdirektør Allan Gaarde glæder sig efterfølgende over at se nyindkøbene i aktion.

Han ser allerede tegn på, at de to samt Philipp Ochs, der også er angriber, kan bidrage til at styrke offensiven.

- Det er spillere, som kan forstærke os. De kan styrke vores offensive spil. Det så vi også tendenser til mod Randers.

- Philipp Ochs lavede en fantastisk assist, og Tom Van Weert bevægede sig godt på banen, siger Allan Gaarde.

AaB er kommet pointmæssigt godt fra land med 14 point i otte kampe, men havde inden opgøret i Randers blot scoret fem mål i syv kampe.

Derfor er Allan Gaarde også godt tilfreds med, at det er lykkes at hente spillere til offensiven.

- Jeg er ovenud tilfreds, men jeg ved også af erfaring, at det tager tid at oparbejde relationer på banen. Det har vi 14 dage til nu. Det tror jeg, at vi har brug for, siger Allan Gaarde om den kommende superligapause på grund af landskampe.

Lucas Andersen, som er tilbage i AaB efter flere år i udlandet, er optimistisk hvad angår hans legekammerater i offensiven.

- Tom Van Weert kender jeg en smule fra Holland. Han har masser af styrke og er god til at holde fast i bolden. Kasper Kusk og jeg skal bidrage med kreativitet, siger Lucas Andersen.

Lucas Andersen glædede sig i det hele taget over at være tilbage i Danmark, hvor han blev taget godt imod af AaB-fansene.

- Det var super fedt. Jeg fik en god modtagelse fra fansene. Det var svært ikke at lægge mærke til.

AaB skal efter pausen møde oprykkerne fra Vejle på hjemmebane.