AaB bytter angribere med hollandske Groningen

AaB sælger angriberen Jannik Pohl til den hollandske klub Groningen og køber i samme ombæring Tom van Weert, der ligeledes spiller i angrebet, i samme klub.

Det oplyser AaB i en børsmeddelelse.

Overgangsbeløbene for de to spillere lader til at være nogenlunde ens. Den nordjyske klub skriver således, at salget af Pohl og købet af van Weert ikke påvirker resultatforventninger for regnskabsåret 2018.

AaB forventer dermed stadig et underskud på mellem 18 og 28 millioner.

22-årige Jannik Pohl har spillet for nordjydernes førstehold siden 2015 og er noteret for 76 kampe og 15 mål.

Han kom til klubben allerede som U14-spiller via partnerklubberne Hjørring IF og GVL Løkken.

- Jannik er ubetinget en succeshistorie for vores klub og samarbejdet med vores partnerklubber i Nordjylland, siger Allan Gaarde i en pressemeddelelse.

- Hver gang, at vi sender en af vores egne drenge til udlandet, så smiler vi med det ene øje og græder med det andet, men igen er der gjort et flot stykke arbejde i AaB Talent, hvilket efterfølgende er blevet videreudviklet af vores trænere omkring superligatruppen.

Jannik Pohl forlader Nordjylland med vemod.

- AaB betyder alt for mig, og derfor er det rigtig svært at skulle forlade klubben, men FC Groningen er en fed klub og en stor mulighed for mig, siger angriberen.

Tom van Weert, der er 28 år gammel, forlader for første gang i sin professionelle karriere hjemlandet efter tidligere at have spillet for Excelsior og Den Bosch.