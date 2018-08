AaB fastholder forventninger til regnskab ved Flores-salg

Et salg af VM-spilleren Edison Flores får ikke fodboldklubben AaB til at ændre forventningerne til årsregnskabet.

Det meddeler AaB A/S, selskabet bag AaB, mandag i en fondsbørsmeddelelse.

Klubben har tidligere meldt ud, at den forhandler med mexicanske Club Atlético Monarcas Morelia, der ønsker at købe peruaneren.

- Gennemføres salget, vil det ikke påvirke resultatforventningerne for regnskabsåret 2018, og der forventes således fortsat et underskud før skat på mellem 18 og 28 millioner kroner, lyder det i meddelelsen fra AaB A/S.

Dermed kan det konkluderes, at et salg af Edison Flores ikke bliver en guldgrube for AaB på linje med, da klubben i februar sidste år solgte Christian Bassogog til kinesiske Henan Jianye.

Dengang opjusterede AaB forventningerne til 2017-regnskabet med 25 millioner kroner, da klubben afhændede angriberen fra Cameroun til den pengestærke kinesiske klub.

Edison Flores var i sommer med i startopstillingen i alle Perus tre kampe ved VM, herunder i 0-1-nederlaget til Danmark.

Offensivspilleren har dog ikke haft den store succes hos AaB, der købte ham for to år siden.

24-årige Edison Flores står noteret for 51 kampe og 4 mål for nordjyderne.