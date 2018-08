AaB-træner stolt af klubbens talentarbejde

I udekampen mod AC Horsens, der endte 0-0, stillede AaB op med otte spillere af egen avl og skiftede yderligere tre ind i løbet af kampen.

AaB-træner Morten Wieghorst er stolt over at have haft i alt 11 spillere af egen avl på banen i Horsens mandag aften.

- Jeg synes, at det er ganske imponerende. Vi er i hvert fald stolte over det og 11 spillere fra egne rækker i en enkelt Superliga-kamp, det er altså flot.

- Vi ville ikke gøre det, hvis vi ikke syntes, at kvaliteten var der. Det største eksempel er vel Mikkel Kaufmann, der er fra 2001. At han allerede har fået spilletid i to kampe, det er fordi, at han er dygtig, og der er et potentiale i ham.

En anden af de unge spillere, der har taget turen op fra AaBs akademi, er 19-årige Wessam Abou Ali.

- Det har altid været AaBs dna at bruge spillere af egen avl, i hvert fald i min levetid. Men tallene snakker jo for sig selv. Det er jo fremragende.

- Det er fuldstændig fantastisk, at der er så mange akademitrænere, og at staben, Morten Wieghorst og de andre lever under den filosofi og bliver ved med at prøve at udvikle de unge talenter.

- Det gør, at det ikke er så meget anderledes at spille Superliga end U19, sådan rent taktisk. Det er et skulderklap og stor ros til klubben, og det er jeg personligt stolt af på AaBs vegne, siger den unge angriber.

Morten Wieghorst føler også, at AaBs talentarbejde betyder noget for fansene og andre unge fodboldspillere i Nordjylland.

- Måske betyder det også lidt i forhold til fansene, at de kan identificere sig lidt med de lokale drenge.

- Jeg tror også, at det betyder noget for fodboldspillere i hele Nordjylland, at de kan se, at det rent faktisk kan lade sig gøre at komme igennem eget akademi og få lov at spille i AaBs trøje, siger Wieghorst.

Morten Wieghorst og hans unge mandskab ligger på andenpladsen i Superligaen.