Noget har ændret sig i AaB - det er mere kynisk end flot

Fakta AC Horsens - AaB 0-0 (0-0) Vurdering AC Horsens: 4 AaB: 5 Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen, 8 Kampens spillere: Sivert Heltne Nilsen, AC Horsens, 7 Oliver Abildgaard, AaB, 7

Nogle aalborgensere har brugt en stor del af sommeren på at undre sig. For der skete jo ikke rigtig noget i den lokale superligaklub, AaB, og der var ellers plads nok til forstærkninger efter en sæson på det jævne.

Noget har imidlertid ændret sig. Det er ikke altid kønt, og det harmonerer til tider dårligt med selvforståelsen i en klub, der gennem tiden har begejstret med angrebsivrigt fodbold:

AaB er blevet kyniske. Eller rettere, nogle af spillerne er blevet det.

Det har givet overraskende sejre mod mestrene FC Midtjylland og bronzevinderne FC Nordsjælland, og med mandagens 0-0 resultat mod AC Horsens lagde AaB sig på en delt førsteplads.

Det er sket med en startopstilling, der umiskendeligt ligner den samme som i fjor, bortset fra Wessam Abou Ali, der nu har spillet blot én kamp mindre end i hele sidste sæson.

Den elegante, teknisk stærke angriber har både ungdommens gåpåmod og kvaliteten til at forløse de gode ideer. Alligevel har den 19-årige fyr også en del af ansvaret for, at AaB stadig ikke scorer nok. I fjor var der kun fire hold, der scorede færre mål, og i denne sæson har holdet i snit nettet under én gang per kamp.

Flere gange burde Abou Ali og angrebsmakkeren Jannik Pohl have lært af den beslutsomhed, deres defensive kollegaer udviser for tiden. Keeper Jacob Rinne griber myndigt ind, når forsvaret en sjælden gang kikser, ligesom midtbaneduoen Oliver Abildgaard og Magnus Christensen optræder med autoritet.

Netop egenudviklede talenter som Abildgaard, Christensen og forsvarsspilleren Jakob Blåbjerg har løftet deres niveau og virker som mere helstøbte spillere end i fjor. Det udmøntede sig i, at de tidligere så klejne spillere fuldstændig matchede fysisk stærke AC Horsens.

Omvendt kan AaB ikke helt leve op til mantraet om at levere underholdende fodbold. Særligt i anden halvleg var tempoet nogenlunde lige så højt som et afsnit af 70'er-serien »En by i provinsen«, men i 2018-udgaven var der ikke rigtig nogen helt a la Jens Okking.

Med stabile præstationer fra unge, modnede spillere fremstår AaB som et mere kynisk hold. Det er ikke altid kønt, men der er da sket noget.