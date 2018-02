AaB-anfører forlænger: Det bliver måske min sidste kontrakt

Som så mange gange før spillede Rasmus Würtz alle 90 minutter for AaB, da nordjyderne spillede 1-1 med Brøndby IF søndag aften.

Selvom AaB-anføreren efter kampen ærgrede sig over, at det ikke lykkedes AaB at vinde over Brøndby på hjemmebanen i Aalborg, hvor AaB var en mand i overtal i de sidste 60 minutter, så kunne Rasmus Würtz glæde sig over, at han har forlænget sin kontrakt med AaB, så den løber frem til sommeren 2019.

»Jeg er glad for, at jeg har forlænget med endnu et år. Men der var jo en god chance for at nå til enighed, når jeg var interesseret i det, og klubben også var det. Jeg har spillet her i 14 sæsoner, så det er jo et sted, jeg godt kan lide at være. Plus at jeg også ser noget perspektiv i vores hold, og jeg håber, at vi peaker enten i denne sæson eller i den næste. Jeg synes, der er meget spændende undervejs,« siger Rasmus Würtz.

AaB-anføreren har efter kampen mod Brøndby spillet utrolige 457 kampe for AaB, hvilket er næstflest i klubben historie. Kun Torben Boye har med sine 560 kampe spillet flere end Rasmus Würtz for AaB.

Men Rasmus Würtz fyldte i september 2017 også 34 år, så den rutinerede midtbanespiller ved også godt, at hans nye kontrakt med AaB muligvis bliver hans sidste som fodboldspiller.

»Det kommer an på flere ting. Kan jeg holde niveau, kan min krop holde til det, osv. I min alder vil man gerne have så lang en kontrakt som muligt, og klubben vil gerne lave kontrakten så kort som muligt. Så jeg synes, det er en god løsning, vi har fundet, og så må vi se, om vi skal snakke sammen igen om et år, eller vi siger, at det er slut til sommeren 2019, « siger Rasmus Würtz.

AaB’s sportsdirektør, Allan Gaarde, er begejstret for, at man har forlænget kontrakten med klubbens anfører. Samtidig kalder Allan Gaarde Rasmus Würtz for en af klubbens største spillere nogensinde.

»Alene kampantallet vidner om, at Rasmus er en af de største spillere i AaB’s historie, og vi er glade for, at Rasmus er en del af vores klub i hvert fald halvandet år endnu. Hans betydning både på og uden for banen er uomtvistelig, og vi mærker hver eneste dag en ærgerrighed fra Rasmus til at forbedre sig og vinde fodboldkampe. På den led er han et forbillede for enhver spiller i vores trup, « siger Allan Gaarde i en pressemeddelelse.

Rasmus Würtz var med til at vinde både DM og pokalturneringen med AaB i 2013/2014-sæsonen. AaB-anføreren er også den spiller, som har spillet flest Superliga-kamp overhovedet. 426 af slagsen. Og hver gang han går på banen lægger han afstand til Hans Henrik Andreasen, der nåede at spille 397 kampe i Superligaen.