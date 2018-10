Skov fandt sig til rette i Nørreskoven

Kampen Vejle BK-FCK 1-3 (1-0)

Vurdering:

Vejle BK, 6

FC København, 7

Kampens spillere:

Melker Hallberg, Vejle BK, 7

Robert Skov, FC København, 8

Dommer:

Jens Grabski Maae, 5

Da Melker Hallberg lagde bolden til rette efter 34 af kampens minutter, skulle han til at sparke hjemmeholdets sjette hjørnespark. Det er meget på godt en halv time og vidnede om de rødklædtes hidsige indledning på kampen på Vejle Stadion, i Nørreskoven. Især hvis man møder hovedstaden og FCK.

Men så headede Imed Louati hjørnesparket i mål. Vejles 11. sæsontræffer hvoraf otte er scoret efter dødbolde. Det var Superligaens nummer 12, som pludselig var foran mod ligaens nummer to.

Superligaens dårligste offensiv (10 mål indtil søndagens kamp) var foran mod den næstbedste (26 mål i 12 kampe), men alligevel duftede det af sensation i Vejle. Især fordi FC Københavns sidste jyske visit resulterede i et uventet nederlag til Vendsyssel. Det skete for tre uger siden.

Djævlen var løs i Randers

Men FC København lader til at have lært af sine fejl. Bevares kom scoringerne sent, men to stød vendte kampen på hovedet i løbet af få minutter.

Først sparkede Dame N’Doye nemt bolden i mål, da Denis Vavro assisterede med et fladt indlæg, og to minutter efter tog Robert Skov et træk ind i banen, før han spændte flitsbuen og sendte en afslutning afsted fra distancen, der strøg direkte forbi superligadebutanten Thomas Hagelskjær i Vejle-målet.

I kampens overtid gjorde Pieros Sotiriou det til 3-1, assisteret af selvsamme Skov.

Gammel kending sænkede Vendsyssel

Den unge kant leverede endnu en omgang velspillet fodbold. Det samme gjorde Peter Ankersen, der skabte gevaldige problemer for Vejle og dermed lignede FCK-spilleren med mindst sympati for de rødklædte på trods af sin fortid i klubben.

Især Skov, der nu har scoret 7 superligamål i 13 kampe, kan vise sig at blive yderst værdifuld for FC København, specielt i kampe som denne mod Vejle, hvor holdets største profil Viktor Fischer ikke rammer dagen.

Søndag spillede Fischer måske sin dårligste fodboldkamp i FCK-trøjen. Alligevel var han eksplicit uforstående over for beslutningen om, at han skulle udskiftes, hvortil han kvitterede med et ”hvorfor?”, inden han blev erstattet af William Kvist.