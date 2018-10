Djævlen var løs i Randers

Kampen Randers FC – Sønderjyske 1-1 (1-0)

Vudering:

Randers: 6

Sønderjyske: 6

Dommer

Michael Johansen: 7

Kampens spillere:

Jonas Bager, Randers, 7

Marcel Rømer, Sønderjyske, 6

Sønderjyskes angriber Mart Lieder virkede til at være i et djævelsk humør i søndagens kamp mod Randers.

Blot ni minutter gik der af kampen, inden han havde tilranet sig et gult kort på fortjent vis, ved at gå efter Randers’ Nicolai Poulsen fremfor bolden, der var langt tættere på Poulsen, end hvad Lieder kunne indhente.

Det blev langt fra første gang, dommer Michael Johansen var i lommen denne søndag.

Kort efter endt behandling betalte Poulsen tilbage for den hårdhændede omgang ved at score kampens første mål. Et hjørnespark blev sendt forbi bagerste stolpe, headet tilbage i feltet, og der stod han så klar med højrebenet strakt.

Derfra var det ikke chancerne, der skabte højdepunkter, men nærmere den djævelske stemning som havde forplantet sig fra Mart Lieder til resten af spillerne.

Målscorer Poulsen og Randers’ Niki Zimling og Marc Pedersen virkede mere opsat på at spille hårdt end godt, og efterhånden som første halvleg gik ind i hele fem minutters overtid nåede den klejne 10’er Mads Aaquist også at komme så sent i en tackling, at han fik kampens andet gule kort.

Det er selvfølgelig heller ikke med tætstrikkede afleveringer og goals galore, at de to mandskaber har indledt sæsonen i år. De ligger begge i en tyk suppe af 10 hold, der inden for et spektrum af otte point udfylder pladserne fra 4 til 13.

Denne søndag leverede de også en kamp, som næsten hvilken som helst af de andre otte kunne have spillet, uden man havde lagt synderligt mærke til det.

Gammel kending sænkede Vendsyssel

Værst var umiddelbart Randers-keeperen Patrik Carlgrens skæve udspark og frisparkene som blev flere og flere.

Det hjalp ikke engang på niveauet, at Johan Absalonsen udlignede for Sønderjyske. I stedet skabte det en kamp, hvor begge hold var overbeviste om, at modstanderen var dårlig nok, til at man kunne gå efter sejren.

Få minutter senere var der faldet to yderligere gule kort. Dem endte der med at komme tre mere af uden nogle tilhørende mål.

Det uafgjorte resultat efterlader de to hold, nogenlunde hvor de var i tabellen. Acceptabelt for begge mandskaber, som hver især ikke har prøvet at vinde to kampe i streg endnu i denne sæson.