Gammel kending sænkede Vendsyssel

Kampen Vendsyssel -AC Horsens 0-1 (0-1)

Vurdering:

Vendsyssel, 5

AC Horsens, 6

Kampens spillere:

Moses Opondo, Vendsyssel, 6

Bjarke Jacobsen, AC Horsens, 7

Sidste gang Vendsyssel og Horsens FC mødtes i en officiel kamp, gjaldt det alt eller intet. Superliga eller 1. division.

Der er nu gået over et år, siden Horsens dengang sikrede overlevelse i landets bedste række, og Vendsyssel måtte nøjes med endnu en sæson i den næstbedste. Men selvom der søndag stod væsentligt mindre på spil mellem de to mandskaber, var vinderen den samme. Denne gang vandt Horsens 1-0 mod Vendsyssel, der havde langt flere chancer end gæsterne.

Selvom hjemmeholdets første halvleg var ganske velspillet, endte Horsens med at gå til pause med en føring. Vendsyssel kunne dog ærgre sig over flere ting:

1. At stillingen snildt kunne have været en anden med mere skarphed foran Horsens-målet.

2. At man i sin tid solgte Bjarke Jacobsen til netop Horsens. Den rødhårede midtbanemand, der tidligere har kæmpet, slidt og spillet for Vendsyssel-holdet, scorede nemlig kampens eneste mål og gjorde dermed det onde mod sin tidligere klub.

3. At forsvaret stod og snorksov, da Michael Lumbs veleksekverede frispark prellede af på overlæggeren, og Bjarke Jacobsen var rappest på bolden, sendte den i mål, og fulgte op med en noget lavmælt jubelscene.

Historien gentog sig også på andre måder for Vendsyssel, der fortsat ikke har formået at holde buret rent i nu 13 superligakampe. Men også fordi, at oprykkerne igen spillede tæt op med modstanderholdet på trods af et pointløst udfald.

Til gengæld ligner Horsens igen et hold, der præsterer over evne i forhold til spillermaterialet. På trods af en uventet plads blandt landets seks bedste hold i den forgangne sæson efterfulgt af afgangen af vigtige spillere som Simon Okosun, Jesse Joronen, Delphin Tshiembe og Kjartan Finnbogason, er Horsens i færd med igen at overraske. Med sejren bider Bo Henriksens tropper sig nemlig fast i top seks indtil minimum næste spillerunde.