Onuachu gav cheftræner en drømmedebut

Kampen FC Nordsjælland - FC Midtjylland 1-4 (0-1)

Vurdering

FC Nordsjælland, 6

FC Midtjylland, 8

Dommer: Morten Krogh, 7

Kampens spillere

Mikkel Rygaard, FCN, 7

Paul Onuachu, FCM, 8

Der var lagt op til en underholdende kamp i Farum lørdag. De forsvarende mestre mod sidste sæsons bronzemedaljevindere. Fysiske og erfarne FC Midtjylland mod hurtige og unge FC Nordsjælland.

Det blev dog fysikken, der vandt til sidst, selvom det langt hen ad vejen var et meget jævnbyrdigt opgør. Den store nigerianer Paul Onuachu lavede hattrick, og derfor vandt FCM 4-1.

FCN har haft en noget svingende sæson indtil nu, hvilket særligt har givet sig udslag i dårlige udebaneresultater. De har ikke decideret spillet dårligt, men de har haft store problemer defensivt, og det havde de også i lørdagens kamp.

I FC Midtjylland har man brugt landskampspausen til at køre en ny cheftræner ind. Jess Thorup forlod klubben til fordel for belgiske Gent. Derfor er det den nu tidligere træner for ulvekuldet i U19-rækken, Kenneth Andersen, der står i spidsen for mesterskabsbejlerne.

Han kunne se sit hold blive presset af FC Nordsjællands hurtige fødder. Særligt de to kanter Andreas Skov Olsen og Jonathan Amon drillede midtjyderne.

Ironisk nok kom FCM i front på et kontraangreb fra den hurtige nordmand Gustav Wikheim. Et fladt indlæg fra kanten endte i fødderne på Paul Onuachu, der nemt kunne prikke bolden i mål.

Den føring stod dog kun til fem minutter inde i anden halvleg. Her var det netop Amon, der efter et fremragende opspil modtog bolden i dybden i FCM’s felt. Her lagde han bolden ind til Godsway Donyoh, som kunne udligne. Og så var anden halvleg ligesom i gang.

Det var også de flade indlægs kamp, og ganske få minutter efter FCN’s udligning kom FCM atter i front på et sådant fra Awer Mabil, og endnu en gang kom Onuachu først.

Det blev sværere for FCN i slutningen af anden halvleg at spille sig frem til chancer. Midtjyderne stod kompakt.

Og når Mikkel Rygaards frisparksfødder heller ikke rigtig ville, og Paul Onuachus fødder sad helt rigtigt, så skulle det ende i FCM’s favør.

Nigerianeren kunne fuldende sit hattrick 10 min. før tid. Og fem minutter efter fulgte Evander Ferreira op med FCM’s fjerde mål. Dermed blev FCM alligevel for stor en mundfuld for de unge talenter i FCN. Der er stadig lidt at arbejde med for Kasper Hjulmand.