Zorniger dropper rotationsprincip: »Holdets base ligger fast​«

De 11 Brøndby-spillere, der søndag startede ind i 3-1-sejren over Aab, kan meget vel forvente at få genvalg til holdets næste kamp.

Brøndbys cheftræner Alexander Zoniger har i denne sæson ellers haft for vane at rotere rundt på navnene i startopstillingen. Men det skal altså være slut nu, slår tyskeren fast over for Ekstra Bladet.

»Vi roterede en del i starten af sæsonen, men der var en del spillere, der ikke leverede, og det fungerede ikke. Så nu har jeg besluttet, at jeg har tillid til en stamme af spillere på ni-ti stykker, der skal have følelsen af, at de også får muligheden i næste kamp,« sagde Alexander Zorniger og fortsatte:

»Vi vil ikke belønne spillere for en god træningsuge alene. Holdets base ligger fast, jeg vil have, at spillerne føler sig sikre på, at de ikke bliver ofre for rotation.«

En af de spillere, der søndag dog måtte tage plads på bænken fra kampens begyndelse, var Lasse Vigen Christensen.

Han blev skiftet ind midt i anden halvleg og kvitterede kort efter med en scoring. Men det er umiddelbart ikke noget, der giver anledning til panderynker hos den tyske cheftræner. Eller til at ændre på noget for den sags skyld.

Alexander Zorniger forventer nemlig, at de spillere, der kommer ind i løbet af kampen, gør en forskel. Ligesom det var kendetegnende for Brøndby, da holdet sidste år sikrede sig sølvmedaljerne.

Ifølge den tyske cheftræner har kvalitet fra bænken netop været en mangelvære i den indeværende sæson, hvor holdet i øjeblikket indtager en skuffende sjetteplads.

Faktisk har han ikke oplevet det, siden Michael Uhre afgjorde kampen mod Hobro i tredje spillerunde, fortæller han.

Brøndby skal efter landsholdspausen - den 22. oktober - møde OB på hjemmebane.