Bo Henriksen bortvist i Horsens-nederlag

At Superligaens udvikling er uforudsigelig fik man igen bekræftet søndag i Horsens, hvor hjemmeholdet Horsens tabte 1-2 mod Esbjerg en uge efter 2-1-sejren på udebane mod Brøndby.

Resultatet betyder, at oprykkerne fra Esbjerg nu er placeret over Horsens i den meget tætte Superliga-tabel, hvor mange hold ligger inden for en lille pointmæssig margin.

Set over hele kampen var sejren til Esbjerg såre fortjent. En ganske jævnbyrdig indledning på første halvleg betød, at begge mandskaber havde svært ved at skabe store chancer. Der måtte derfor skud fra distancen til at åbne op for kampen, og det var netop en afslutning fra kanten af straffesparksfeltet fra Esbjergs Adnane Tighadouini, som bragte gæsterne foran efter et kvarters spil.

Kampfakta: AC Horsens – Esbjerg fB 1-2 (0-1) AC Horsens: 4 Esbjerg fB: 6 Dommer: Mikkel Redder, 5 Kampens spillere Søren Reese, AC Horsens: 4 Lasha Parunashvili, Esbjerg fB: 7

Scoringen betød, at værterne fra Horsens skulle længere frem på banen, men hjemmeholdet havde svært ved at skabe længerevarende dominans i opgøret. Esbjerg bed godt fra sig og havde muligheder for at øge føringen, mens Horsens kæmpede for at etablere et pres mod gæsternes mål.

Bo Henriksens mandskab forsøgte sig primært via hjørnespark, indkast og andre dødbolde, men Esbjergs defensiv holdt stand i de væsentlige situationer.

Stærk EfB-defensiv

I det hele taget har målmand Jeppe Højbjerg og resten af EfB’s defensiv leveret godt i løbet af de seneste måneder. Inden søndagens kamp havde Esbjerg holdt buret rent i fem af de foregående syv opgør, og efter 1-0-sejren i Horsens har vestjyderne kun lukket tre mål ind i de seneste otte kampe.

Det er en solid base, der giver selvtillid, og EfB lod sig heller ikke kyse af Horsens’ fysiske stil; gæsterne gav igen og skabte også fine muligheder i den anden ende, hvor Adnane Tighadouini, Lasha Parunashvili og Adrian Petre var de offensive omdrejningspunkter.

Sidstnævnte afgjorde reelt kampen, da han udnyttede et straffespark begået Rudolph Austin, og selvom Horsens-folket protesterede over kendelsen, kunne den godt forsvares.

Intens afslutning

Herefter måtte Horsens kæmpe hårdt for at jagte den spinkle chance for point, mens Esbjerg kunne fokusere på at fighte og forsvare sejren i hus. Det gav en duelpræget og intens forestilling, hvor der også var flere skænderier mellem tændte trænere, frustrerede spillere og pressede dommere.

Det kulminerede med en bortvisning af Horsens-manager Bo Henriksen, der måtte se kampens sidste kvarter fra tribunen. Herfra kunne han se sit hold kæmpe forgæves i slutfasen, for selvom Horsens reducerede ved Peter Nymann i overtiden, måtte hjemmeholdet altså indkassere sæsonens fjerde nederlag.