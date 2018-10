OB indhentede vild AGF-start

Sæsonrekord, Kim Larsen-hyldest og et stort comeback.

Det var ikke kedeligt lørdag eftermiddag i Odense.

Kim Larsen blev hyldet med klapsalver både før og under kampen og en fast plads på hele playlisten.

Det var nu helt sikkert ikke en Larsen-sang, der blev sunget af AGF’s fans midt i første halvleg.

»Fyn er fin - men OB er til grin,« lød det fra det ene hjørne.

Det var ikke stor lyrik, men det rimede, og den var god nok.

To mål til AGF

0-2 stod der på måltavlen allerede efter 21 minutter.

Den hurtige føring var resultatet af, at AGF indledte kampen bedst. Gæsterne pressede på fra kampstart og udviste stor effektivitet foran mål. Det er netop den del af spillet, OB har kæmpet mest med i sæsonen. Først styrede AGF-kanten Jakob Ankersen et fladt indlæg i mål, nærmest med ryggen til bolden, og det så mere tilfældigt end skarpt ud. Føringen blev fordoblet 10 minutter senere, da Tobias Sana tog et skarpt dybdeløb. Han fik en lang aflevering fra Mustafa Amini, som han helflugtede hen over OB-keeperen Sten Grytebust, der havde været tvivlsom op til opgøret.

OB var langt væk i den første halve time, og reserverne blev sendt til opvarmning. Der var helt sikkert blevet skiftet en eller to ud i pausen, hvis ikke OB havde fået reduceret inden pausen. Det var kantspilleren Jacob Barrett Laursen, der lidt heldigt fik spillet sig selv fri foran feltet. Afslutningen var stærk, og den satte tonen for anden halvleg, hvor der stod OB på det hele.

OB i total dominans

Der var masser af indlæg og farlige, halvfarlige og ufarlige situationer i AGF’s felt. OB havde bolden næsten hele tiden efter pausen, men det gik for meget op i boldflytteri, fejlafleveringer og dommerbrok. AGF formåede, næsten, at suge luften ud af anden halvleg uden at sætte et eneste farligt angreb sammen. Men det var ikke nok til en sejr, fordi AGF-anfører Pierre Kanstrup, der ellers havde været bedste mand, begik et dumt straffespark, da han hoppede ind i ryggen på en OB-spiller, der næppe havde scoret fra den position.

Indskiftede Nicklas Helenius scorede sikkert og hentede dermed et point til OB.