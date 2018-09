Denne her gør rigtig, rigtig ondt i Brøndby

Søndagens kamp mellem Brøndby og Horsens mindede på flere måder om det seneste opgør mellem de to klubber den 18. maj i år. Brøndby var foran i pausen, Kamil Wilczek på måltavlen, og Horsens formåede ikke at score i løbet af kampens første 45 minutter, men vendte kampen alligevel.

Kampfakta Brøndby IF-AC Horsens 1-2 (1-0) Vurdering: Brøndby IF, 6 AC Horsens, 6 Kampens spillere: Josip Radosevic, Brøndby IF, 6 Søren Reese, AC Horsens, 6 Dommer: Morten Krogh, 5

Men ulig opgøret i maj, går dette ikke over i Brøndbys historie som et af de mørkeste kapitler, selvom Horsens søndag var skyld i et smertefuldt blågult nederlag. Dengang sendte Kjartan Finnbogason praktisk talt superligatrofæet ud af hænderne på Brøndby og over i favnen på FC Midtjylland, da han scorede to mål i kampens allersidste minutter og sørgede for et uafgjort resultat mellem de to hold. Alligevel udviklede søndagens kamp sig lidt til et deja-vu for de gulklædte. Det var igen de spillere, der forlod græstæppet med blikket solidt plantet i jorden.

Det første møde mellem de to hold siden forårets skæbnesvangre opgør osede af revanche. Det kunne man mærke på Brøndby-spillerne, der gik aggressivt og dygtigt til kampen og fortjent var foran 1-0 i pausen. Energiniveauet hos de blågule var tårnhøjt, og især Josip Radosevic gjorde sig bemærket på Brøndby-midtbanen, hvorfra han regulerede spillet dygtigt og vandt stort set samtlige dueller. Det var også Radosevic, der sendte bolden i panden på Wilczek til Brøndbys føringsmål.

Men kroaten blev symbolet på Brøndbys kamp, en slags antihelt, der efter en flot start uheldigt sendte bolden i eget net og gav Horsens mod på mere. Og med ét mindede opgøret om så mange andre Brøndby-kampe denne sæson, hvor det ikke er gået holdets vej.

Indtrykket blev forstærket minutter efter selvmålet. Brøndby-målmand Benjamin Bellot, der vikarierede for en bænket Marvin Schwäbe, mistimede dumt et løb, som resulterede i et rødt kort. Kampbilledet var på få momenter ændret, og Brøndby-skuffelsen blev til en decideret nedtur, da Søren Reese gav Horsens sejren og borede kniven yderligere ind i det åbne Brøndby-sår. Denne her må gøre ondt i Brøndby. Rigtig ondt.