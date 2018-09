Sensationen Vendsyssel sled sig til sejr mod FC København

Længe lignede det endnu en superligarunde uden tre point til Vendsyssel. Men sensationen skete, da Vendsyssel slog mesterskabsbejlerne fra FC København efter at have været bagud i mere end en halvleg.

Fakta Vendsyssel FF-FC København 2-1 (0-1) Vurdering: Vendsyssel FF, 8 FC København, 5 Kampens spillere: Jon Thorsteinsson, Vendsyssel FF, 7 Rasmus Falk, FC København, 6 Dommer: Jakob Kehlet, 5

Oprykkerholdet havde en vellykket sæsonstart med sejre i sæsonens to første kampe, men dernæst vandrede Vendsyssel gennem en periode på otte kampe uden at vinde. Fra d. 21. juli til d. 30. september. Et nederlag mod FC København havde næppe været overraskende, men spillerne fra Hjørring leverede en hæderlig og ja, nærmest heroisk indsats.

Opgøret var et bevis på, at penge ikke gør alt i fodbold. Søndag var de FCK’s 11 spillere i startopstillingen omtrent 100 mio. kr. mere værd end Vendssyssels ditto, og kampen afspejlede ikke den store grøft, der på papiret er mellem en oprykkerklub som Vendsyssel og FC København. Selvom en fodboldkamp på 90 minutter er et øjebliksbillede, bekræftede kampen en af fodboldens allerværste klichéer – (næsten) alt kan ske i fodbold.

Forud for runden var det ene af holdene ligaens stærkeste offensiv, og det andet rækkens næstdårligste defensiv. Gæt selv. Men faktum var, at Vendsyssel habilt fik holdt FC København fra særligt store chancer, og i dele af første halvleg generede hjemmeholdets høje pres gevaldigt det københavnske opspil. En spilperiode, hvor overliggeren blandt andet reddede FCK.

Forskellen på et hold, der har vundet ni titler siden 2010 og et andet, der ikke har brug for et trofæskab, da klubben stadig har sit første metal til gode, virkede unægtelig. FCK spillede sig da også foran efter 25 minutter spil, da Robert Skov scorede til 1-0. Men den langsomme rytme lod til at hypnotisere gæsterne, der virkede tilfredse med den smalle føring.

Vildt Vendsyssel-comeback mod FCK glæder cheftræner

Så slog Vendsyssel til. Den 19-årige lejesvend fra Fulham, Jon Thorsteinsson, kronede en flot kamp med elegant at sende et frispark ind bag Joronen i FCK-målet og få minutter senere lukrerede Vendsyssel på en grov fejl af Nicolai Boilesen. Et flad tværaflevering mødte Morten Knudsens bløde yderside, der trillede bolden i mål. Tre minutter, to mål, en sejr.