Agent: Tibbling føler sig fornedret af Zorniger

Brøndby har denne sommer afvist bud på den svenske midtbanespiller Simon Tibbling fra både FC Midtjylland og FC København.

Svenskeren er selv mere åben over for at forlade Brøndby, skriver det svenske medie fotbolldirekt.se.

Det skyldes ifølge fotbolldirekt.se en konfrontation med træner Alexander Zorniger efter en kamp mod Randers FC i sidste sæson, hvor Tibbling følte, at han fik et dask.

Svenskerens agent, Per Jonsson, mener, at Tibbling blev fornedret i situationen.

- Simon har aldrig været i slagsmål med nogen. Sådan er han ikke som person. Derimod fik han et slag af træneren og blev chokeret.

Brøndbys sportsdirektør afviser Tibbling-salg til FCM

- Forestil dig det - det var ikke noget, som han oplevede som værende specielt sjovt. Det var en fornedring. Ja, det er sådan, han følte det og føler det, siger Per Jonsson til fotbolldirekt.se.

BT beskrev allerede torsdag episoden, og det kom samtidig frem, at Simon Tibbling efterfølgende havde opsøgt Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, for at tale om episoden.

Samtidig afslørede Tibbling torsdag over for BT, at FC København havde budt på ham kort før transferdeadline 31. august. Tidligere har FC Midtjylland også forsøgt at lokke svenskeren til.

Troels Bech udtalte til BT, at det ville være utænkeligt at lade en spille skifte til FCK. Helt så afvisende er Tibblings agent ikke.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at der har været store bud på Simon. Vi må se, hvordan det udvikler sig.

- Men det er klart, og det er sagt med al respekt for Brøndby, at FCK er en utrolig klub, og Ståle Solbakkens arbejde gennem årene taler for sig selv, siger Per Jonsson til fotbolldirekt.se.

24-årige Simon Tibbling har kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2022.