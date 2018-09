Liveblog: Mestrene på vej til at knuse bundholdet

Få breaking news via vores app Få nyheden på mail

To bolde i vandet, mange missede putts og et klart nederlag. Thorbjørn Olesen fik ikke den åbning på Ryder Cup, som han havde håbet på.

Kontraktforlængelse giver danskeren arbejdsro og kan sikre ham plads hos et af de store hold, mener eksperter.

Nu skal vi lære ham meget bedre at kende, den 800 år gamle kriger, der efter al sandsynlighed kæmpede sammen med Djengis Khan i 1200-tallet.

Demonstrationen kommer forud for årsdagen for den catalanske uafhængighedsafstemning i 2017.

Flere tyske medier mener, at hilsenen er en hån mod Tyskland.

Det lykkedes ikke at sælge Ribe Jernindustri, som nu er begæret konkurs. Samtlige medarbejdere er suspenderet. Finans

Efter godt et døgns tavshed fortæller politiet om baggrunden for en gigantisk politioperation.

Trods en storsejr over AC Horsens, så var OB-træner Jakob Michelsen langt fra imponeret over sit holds spil.

Brøndbys nedtur har skabt tvivl om en kompromisløs træner og hans spillestil - for er holdet endegyldigt blevet læst af modstanderne?

Når vi i Danmark søger viden på Google, vil vi have skræddersyede svar med det samme.

En vikingefæstning, en jødisk gravplads og en smuk kontorbygning fra 1800-tallet er nogle af de nordtyske attraktioner, der er på Unescos liste over verdensarv.

